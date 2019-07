Telefontrick ohne Erfolg

Bürstadt.Hartnäckig telefonieren sich seit Dienstagmorgen Trickbetrüger durch Bürstadt und versuchen ihre Masche insbesondere in Bobstadt und Groß-Rohrheim. Bislang hat aber kein Anrufer die Geschichte geglaubt, wie die Polizei mitteilt. Die Anrufer wollten ihren Gesprächspartner weismachen, dass bei einer festgenommenen Diebesbande ein Zettel mit ihrer Adresse gefunden wurden. Die Lüge wurde schnell durchschaut und die Gespräche beendet. Keiner der Angerufenen hatte wohl ernsthaft angenommen, dass die Diebe sie als nächstes Opfer auserkoren hatten.

Polizei warnt

Schon am Montag hatten die Gauner bereits im Großraum Heppenheim ihren Telefontrick versucht. Die Polizei weist deshalb ausdrücklich hin, dass sie niemals am Telefon nach Vermögensverhältnissen frage. Auch werde sie sich niemals anbieten, Wertsachen „zur Sicherheit“ abzuholen. „Legen Sie bei solchen Anrufen am besten sofort auf und verständigen Sie uns“, legen die Ermittler den Bürgern ans Herz. pol

