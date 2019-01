Temporeiches Fußballfest in der EKS-Halle

BÜRSTADT.Interessante Gruppenspiele, zwei temporeiche Halbfinals mit überraschenden Ergebnissen und ein Endspiel mit einem klaren Sieger erlebten die Fußballfans am beim Neujahrsturnier der Bürstädter Eintracht in der Sporthalle der Erich Kästner-Schule.

Das gut besetzte Ü 35-Turnier der „Altherrenmannschaften“ bot während der Gruppenphase interessanten Hallenfußball, der die fußballlose Zeit während der langen Winterpause bis fast Ende Februar in den meisten Amateurklassen überbrücken half und schon früh für nicht erwartete Spielausgänge und daraus resultierende Platzierungen sorgte.

Nach den Gruppenspielen hatten sich in immer fairen Partien mit einer Spieldauer von jeweils 15 Minuten das spielstarke Team von Olympia Lorsch und die Mannschaft der SG Pfeddersheim/Pfiffligheim in der Gruppe A sowie in der Gruppe B die FSG Riedrode und etwas überraschend die „zweite Garnitur“ der Spielgemeinschaft Bürstadt/Bobstadt für die Halbfinalbegegnungen durchgesetzt.

Die erste Mannschaft der SG dagegen musste bereits nach den Gruppenspielen die Segel streichen und konnte sich fortan ganz der lautstarken Unterstützung der Vereinskollegen und dem in der Halle vom Eintracht-Orga-Team mit Vereinschef Rainer Beckerle an der Spitze angebotenen reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot widmen.

In den Halbfinalbegegnungen setzte sich dann die FSG Riedrode mühelos gegen die SG Pfeddersheim/Pfiffligheim mit 4:1 durch, und die Zweite der SG Bürstadt/Bobstadt gewann das Neunmeter-Schießen nach unentschiedener Spielzeit gegen das Team der Klosterstädter.

Das Finale entschied das Team der FSG Riedrode klar und viel umjubelt mit 5:2 für sich und sicherte sich somit den Titel bei dem Ü35-Turnier.

Vereinsvorsitzender Beckerle bedankte sich in einem ersten Fazit bei allen teilnehmenden Teams für deren Engagement und ihre faire Spielweise, bei den Schiedsrichtern für deren umsichtige Spielleitung und nicht zuletzt seinen zahlreichen Helferinnen und Helfern, die für einen reibungslosen Turniertag mit restlos zufriedenen Sportlern und Fußballfans gesorgt hatten. beh

