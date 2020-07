Tennis-Camp in den Ferien

Bürstadt.Auch in diesem Jahr bietet der Tennis-Club Bürstadt wieder ein Tennis- und Fun-Camp in den Sommerferien an. Vom 3. bis 7. August können Kinder und Jugendliche zwischen 5 und 18 Jahren auf der Tennisanlage des TCB ihre Fertigkeiten verbessern.

Unter der Leitung von erfahrenen Trainern werden jeden Tag vier Stunden Tennis-, Koordinations- und Konditionstraining altersklassengerecht angeboten. Für ausreichend Getränke ist gesorgt. Am Ende des letzten Tages werden die Kinder und Jugendliche mit kleinen Geschenken, Preisen und der Siegerehrung für das Abschlussturnier belohnt. Die Kosten für eine Teilnahme an der Veranstaltung betragen für Mitglieder 140 Euro und für Nichtmitglieder 150 Euro. Weitere Informationen gibt es unter tc-buerstadt.de.

Ein Tennis-Camp für Erwachsene findet gleichfalls in der Woche vom 3. bis 7. August immer gegen Abend und nach Terminabsprache mit Trainer Felix Kircher statt. Interessente können sich direkt an Felix Kircher wenden: 0176/83 11 82 09 oder per E-Mail an felixkircher@yahoo.de. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 10.07.2020