Ebenfalls erfolgreich spielten die Herren 30. Gegen Walldorf gewannen die TGler vier Einzel- und zwei Doppelmatches auf heimischer Anlage. Einzel: Lorbacher, Dennis 6:0, 6:2; Kleber, Simon 4:6, 7:6, 2:6; Dinges, Kai 6:0, 6:1; Dinges, Jens 6:2, 6:4; Landgraf, Thorsten 6:2, 6:1; Hoffmann, Rainer 2:6, 2:6 Doppel: Lorbacher/Dinges 6:1, 6:0; Kleber/Dinges 6:4, 6:3; Landgraf/Hoffmann 1:5

Hessenliga Herren 60: Bobstadt – TEVC Kronberg 7:2 In Kronberg konnte das TG-Team in der Hessenliga seinen zweiten Sieg perfekt machen. Bereits nach den Einzeln führte Bobstadt mit 4:2 Punkten. In den anschließenden Doppeln hatten die Gastgeber keine Chance. Mit dem dritten Tabellenplatz gehen die Herren 60 in die Sommerpause. Einzel: Wurm-Schembs, Wolfram 6:3, 2:0; Herbert, Wolfgang 5:7, 6:4, 4:10; Mühling, Werner 6:1, 6:2; Utz, Peter 1:6, 0:6; Grimm, Albert 4:6, 6:4, 10:5; Russ, Gottfried 6:2, 6:2 Doppel: Herbert/Utz 6:0, 6:1; Wurm-Schembs/Russ 6:2, 6:4; Mühling/Gremelmayr 6:1, 6:1

Bezirksliga Damen: Bobstadt – TC Lampertheim 2:7 Gegen die Nachbarinnen aus Lampertheim musste die Damenmannschaft eine klare Niederlage einstecken. Im Einzel siegte Lea Stephan und im Doppel Brenner/Landgraf. Einzel: Kessler, Doris 1:6, 0:6; Brenner, Lorraina 3:6, 2:6; Hüter, Fabienne 3:6, 0:6; Ihnofeld, Sophie 3:6, 2:6; Stephan, Lea 1:6, 6:4, 6:4; Brenner, Joleen 3:6, 6:3, 0:6 Doppel: Kessler/Stephan 1:6, 0:6; Hüter/Ihnofeld 1:6, 3:6; Brenner/Landgraf 7:5, 6:0 Das Team der Junioren U14 konnte in Heppenheim ein Unentschieden holen. Im Einzel siegten Lars Dinges sowie Steffen Kratz und im Doppel sorgten Endisch/Stephan für den Ausgleich. red

