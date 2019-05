Tennis-Krimi im Derby

Bürstadt.Gleich das zweite Tennisspiel der Saison forderte die jungen Damen des TC Bürstadt (TCB) zur Höchstleistung, als der TC Lampertheim (TCL) zu Gast nach Bürstadt kam. Das Ergebnis war ein hart umkämpftes Derby, bei dem die beiden Mannschaften mit einem Unentschieden auseinander gingen.

Dabei kämpfte Sophia Klenk gegen Annette Wunder-Schoenig beim Spiel mit 2:6 und 0:6, bei dem das Ergebnis die Qualität der Ballwechsel nicht widerspiegelt. Nadine Tannreuther musste gegen Katharina Gärtner aufgrund von Krankheit aufgeben. Die Einzelpunkte für Bürstadt holten Celine Gebhardt gegen Sarah Engelhardt mit 7:5 und 6:3 und Caroline Jahr gegen Franziska Koch mit 6:2 und 6:2.

In den Doppeln nahm der Krimi erst richtig Fahrt auf, nachdem beide Mannschaften lange taktiert hatten und dabei jeweils eine Auswechselspielerin ins Boot holten. So musste sich schließlich Sophia Klenk zusammen mit Celine Gebhardt gegen Tamara Brüderle und Katharina Gärtner mit 2:6, 6:3 und 4:10 geschlagen geben. Alicia Klenk und Caroline Jahr hingegen konnten im Spiel mit Annette Wunder-Schoenig und Franziska Koch ein 7:5 und 7:6 für den TCB einholen – insgesamt ein aufregendes Spiel, bei dem beide Mannschaften mit ihren Leistungen zufrieden sein konnten.

Herren beim TC Gersprenztal

Weiter auf den ersten Sieg in der Bezirksoberliga muss auch die erste Herrenmannschaft des TCB warten. Beim TC Gersprenztal fand das erste Auswärtsspiel der Saison statt. Im Vergleich zur Mannschaft der Vorwoche gab es eine Änderung. Statt Sebastian Keil spielte an vierter Position Fabian Kissel. Nachdem alle Einzel gleichzeitig begonnen werden konnten, stand es aus Bürstädter Sicht nach den Einzeln 1:3. Lediglich Dominik Butz bog sein Match nach verlorenem ersten Satz noch in einen Sieg um und gewann im dritten Satz. Die anderen Spiele gingen jeweils in zwei Sätzen verloren, wobei auch hier gerade im Spitzeneinzel von Daniel Stumpf mehr drin war. Hier ging der erste Satz hauchdünn mit 7:6 im Tiebreak verloren.

In den Doppeln konnten beide Mannschaften jeweils einen Sieg für sich verbuchen. Während Daniel Stumpf und Fabian Kissel das erste Doppel deutlich verloren, kämpften Dominik Butz und Tobias Klingler ihre Gegner im Champions-Tiebreak 10:5 nieder. So steht unterm Strich eine 2:4-Niederlage aus Bürstädter Sicht, bei der durchaus ein Unentschieden hätte drin sein können.

Erfreuliches gibt es von den Herren 40 des TCB zu berichten. Das Team setzte seine Erfolgsserie fort und gewann sein Spiel mit 6:3 in Groß-Bieberau. Bürstadt spielte hierbei mit Michael Halter, Christian Ehrbächer, Eric Lunkenbein, Oliver Ress, Andreas Micke und Jan Gretzler. Hingegen verloren die Damen 40 ihr Heimspiel nach hartem Kampf gegen Rückhand Roßdorf 2 unglücklich mit 4:5 – nach den Einzeln hatte es noch 3:3 gestanden. In den abschließenden Doppeln konnte man dann nur eine der drei Partien zu seinen Gunsten entscheiden und musste sich am Ende den Spielerinen aus Roßdorf geschlagen geben. Besonders starke Partien spielten Christel Friedle und Christine Winkler, die sowohl ihre jeweiligen Einzel als auch ihr gemeinsames Doppel klar in zwei Sätzen gewannen.

Weitere Ergebnisse: Verbandsliga (Herren 60): TC Bürstadt – Wiesbadener THC 2 – 1:8; TC Bürstadt – SVS Griesheim – 6:3; Bezirksliga A (Damen 30): TC Bürstadt – BW Bensheim 2 – 3:3; Bezirksliga A (Herren 50): TC Bürstadt 2 – SG Egelsbach 2 – 0:9; Verbandsliga (Herren 70): MSG TC Hofheim/TC Bürstadt – TV Watzenborn – 0:6; Bezirksliga A: TC Lampertheim – TC Bürstadt 2 – 5:1. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 23.05.2019