Tennis spielen als Ferienspaß

Bürstadt.Einen tollen Vormittag mit viel Spaß, Bewegung und kreativem Schaffen erlebten zwölf Ferienspielkinder auf der Anlage des TC Bürstadt. Von den beiden Vereinstrainern Fernando Vargas und Fritz Baierle liebevoll betreut, tummelte sich neben dem fünfjährigen Marlon auch die 13-jährige Hannah. Mit einem kleinen Aufwärmprogramm war die muntere Schar in den Tag gestartet. Ganz in der hinteren Ecke des Tennisplatzes untergebracht, störte sich kein Mitglied am lauten Lachen und Juchzen der Gastkinder. Die wurden vom Trainerteam mit kleinen Ballspielen an den laufintensiven Sport herangeführt. Da hieß es erst einmal, den Ball immer wieder vom bespannten Schlägerblatt aufspringen zu lassen. Auch wenn die gelbe Filzkugel ein über das andere Mal entwischte – unermüdliches Üben brachte schon bald einen sichtbaren Erfolg.

Geschicklichkeitsübungen wechselten ab mit Koordinationsübungen. Dazu hatten die Trainer „Leitern“ auf den Boden gelegt und Pylone aufgestellt. Hula-Hopp-Reifen wurden als Zielscheiben gebraucht. Immer wieder erklärten die Tennislehrer die Ausführung eines mit der Vor- und der Rückhand geschlagenen Balles. Gelobt wurde ununterbrochen. Auch bei kleinen Wettspielen, bei denen es galt, als Letzter keinen Fehler zu begehen und so als Sieger vom Platz zu gehen, stand der Spaß im Vordergrund. Aber auch die Kleinsten schlugen sich tapfer und beförderten die Tennisbälle mit viel Gefühl über die Netzkante. „Nachher teilen wir die Kinder in drei Gruppen auf“, erzählte Baierle. Denn auch die Kreativität – die als Tennisspieler von Nutzen ist – sollte beim gemeinsamen Malen eines Bildes nicht zu kurz kommen. „Die Bilder werden wir im Vereinsheim ausstellen“, erklärten die Verantwortlichen. Zudem sollte der schöne Tag mit einem Abschlussturnier zu Ende gehen. Dazu waren die Kids im Vereinsrestaurant „Zum Olymp“ zum Mittagessen eingeladen. Fell

