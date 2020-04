Tenniskreis sagt ab

Bürstadt/Hüttenfeld.Der Tenniskreis Bergstraße sagt wegen der Coronakrise die vom 21. bis 24. Mai geplanten Kreis-Jugendmeisterschaften ab. Die seit 1983 ausgetragenen und damit ältesten Jugendtitelkämpfe sollten in diesem Jahr beim TC Bürstadt sowie beim TC Hüttenfeld ausgetragen werden.

Eine Verlegung auf einen späteren Zeitpunkt sei nicht möglich, teilen die Organisatoren mit. Weil auch die hessenweiten Team-Tennis-Wettbewerbe nach aktuellem Stand frühestens am 8. Juni beginnen können, werden bis Ende September alle Platzkapazitäten in den Vereinen benötigt, um die Punkterunde möglichst noch komplett auszutragen. Ob und in welcher Form, darüber wird das Präsidium des Hessischen Tennis-Verband (HTV) voraussichtlich bis Ende April/Anfang Mai nähere Angaben machen können.

„Wir bedauern die Absage, ordnen uns aber natürlich der aktuellen Situation um die Corona-Pandemie unter. Bürstadt und Hüttenfeld haben von uns die Zusage erhalten, dass sie im Folgejahr für die Austragung der Meisterschaften erneut erste Ansprechpartner sein werden“, versichert der stellvertretende Kreisvorsitzende Roland Bode. Im Vorjahr hatten bei den Meisterschaften in Zwingenberg und Hüttenfeld insgesamt 89 Jugendliche der Altersklassen U12, U14 und U16 teilgenommen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.04.2020