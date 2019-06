Tennissenioren mit Aufstiegschancen

Bobstadt.Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr siegen Bobstadts Tennissenioren auch in der Südwestliga weiter. In Rüsselsheim konnten Walter Schuetz, Wolfram Wurms-Schembs, Gerald Angeli, Peter Gerbert und Werner Mühling ihre Einzel gewinnen. Lediglich Walter Spanu an Position eins musste sich geschlagen geben. Die Doppel wurden nach der Vorentscheidung zur Formsache. Spanu/Wurms-Schembs mussten das erste Doppel abgeben, Schuetz/Angeli sowie Gerbert/Mühling gewannen ihre Doppel.

Da der direkte Konkurrent aus Ahnatal eine überraschend deutliche Niederlage einstecken musste, können sich die Bobstädter am letzten Spieltag in Ahnatal sogar eine knappe Niederlage erlauben. Am Freitag, 5. Juli, steigt ab 13 Uhr in Ahnatal das Saisonfinale. Die Chancen für eine anschließende Meisterfeier sind überaus gut. red

