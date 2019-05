Tennisspieler auswärts erfolgreich

Biblis.Gleich fünfmal gelang es dem Tennisclub Siege nach Biblis zu holen. Die erste und zweite Damenmannschaft punktete jeweils in der Verbands- und Bezirksoberliga mit 6:0 bei Eintracht Frankfurt und mit 5:1 beim TC Alsbach. Auch die Damen 40 I ließen beim TC Biebesheim mit 5:1 in der Bezirksoberliga nichts anbrennen. Die beiden Herrenmannschaften konnten sogar ohne Punktverlust die Heimreise antreten.Die Herren II siegten souverän mit 6:0 in Einhausen und die Herren 40 I gewannen in der Bezirksoberliga deutlich mit 9:0 in Bad König. Wesentlich spannender ging es auf heimischer Anlage zu. Die Herren 60, die in der Gruppenliga aktiv sind, und die Herren U18 erspielten jeweils ein 3:3 gegen Nieder-Erlenbach und Michelstadt. red

