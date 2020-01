Tennisspieler küren ihre Vereinsmeister

Bürstadt.Beim Tennisclub Bürstadt ist es guter Brauch, dass der Vereinsvorstand seine Mitglieder zum Neujahrsempfang ins Vereinsheim lädt. Die Vorsitzenden Manfred Kissel, Volker Finkelmeyer und Alfons Mendel begrüßten im Restaurant „Zum Olymp“ siegreiche Vereinsmeister und erfolgreiche Hobbyspieler.

Horst Saam hatte Erinnerungsbilder zusammengestellt. So flimmerten Erinnerungen an Feste, Feiern und sportliche Auseinandersetzungen über die Leinwand. Der Veranstaltungskalender 2020 ist bereits fertiggestellt und auf der Homepage unter www.tc-buerstadt.de veröffentlicht, wie Volker Finkelmeyer mitteilte. Er lud die Versammelten auch gleich ein, am Fastnachtssonntag den Stand des Tennisclubs in der Marktstraße zu besuchen.

Wahl steht bevor

Er machte auf die Vollversammlung am Freitag, 13. März, aufmerksam, bei der auch gewählt wird. Am Freitag, 20. März, findet das Haxenessen im „Olymp“ statt. „Das dazu gehörige Starkbier hat Katerina bereits bestellt“, hatte er von der Wirtin erfahren.

Alfons Mendel und Hubert Mallig übernahmen die Ehrungen der Vereinsmeister. 80 Spieler hatten in zehn verschiedenen Wettbewerben um den Titel gespielt. Am umkämpftesten war die Gruppe der Herren 50, in der 23 Spieler an den Start gingen.

Erfolgreichste Spielerin war Christel Friedle. Sie siegte bei den Damen 30/40 und gewann mit Partnerin Anja Wilhelm das Damen Doppel 30/40. Bei den Mixed-Doppel mit Partner Horst Saam musste sie sich erst im Endspiel Christine und Rolf Winkler geschlagen geben.

In die Siegerlisten trugen sich auch Celine Gebhardt und Finalistin Nadine Tanreuther in der Kategorie Damen ein. Die Zweiten im Damendoppel heißen Melanie Maul und Christiane Ress. Bei den Herren siegte Jan Hendrik Kohl im Endspiel gegen Dominik Butz und Christian Ehrbächer gegen Oliver Ress bei den Herren 40.

Meister bei den Herren 50 wurde Andreas Micke. Er setzte sich gegen Norbert Ehrenfels durch. Verletzungsbedingt musste Walter Billhardt bei den Herren 60/65 aufgeben. Als Sieger erhielt Peter Jakob Bälle und den Siegersecco überreicht. Im Herren Doppel 40/50 siegten Christian Ehrbächer mit Michael Seneca über das Duo Jens Glanzner/Jürgen Hackel. Sportwart Hubert Mallig unterlag mit Partner Reinhold Keim im Herren Doppel 60/65 Klaus Pfeifer und Christian Schopen.

Zudem wurden die „Spaß an der Freude-Tennisspieler“ geehrt. Damen Einzel: Susi Präckel vor Isabell Fessl. Damen Doppel: Susi Präckel/Kerstin Höhnen vor Regina Finkelmeyer/Silke Kissel. Herren Einzel: Stephan Ohl vor Rüdiger Blum. Herren-Doppel: Stefan Ohl und Christoph Jobst vor Manfred Kissel und Rüdiger Blum.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 22.01.2020