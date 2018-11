TG Biblis beim Pokalturnen

Biblis.Zehn Kinder der TG Biblis nahmen am Odenwald-Pokalturnen in Fürth teil. Dort konnten sie ihr turnerisches Können unter Beweis stellen, was ihnen auch gelungen ist. Bei den Jungen im Dreikampf P2 kamen drei Turner der TG Biblis unter die ersten sechs, wobei sie sich den ersten und den zweiten Platz sichern konnten. Auch bei den Mädchen gab es einen zweiten Platz beim Dreikampf P2. Alle Kinder und Betreuer waren mit den erreichten Ergebnissen sehr zufrieden und hatten viel Spaß. ) red

