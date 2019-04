TG Biblis ohne Vorsitzenden

Biblis.Ein Novum nannte es Hilbert Bocksnick, Ehrenvorsitzender der Turngemeinde (TG) Biblis, bei der Jahreshauptversammlung: Denn das Amt des Vorsitzenden blieb unbesetzt. Ebenso der Posten des Vorsitzenden für den Sportausschuss. Weiterhin erfuhren die Mitglieder, dass alle Beschlüsse der vergangenen Jahreshauptversammlung aufgrund einer Formalie ungültig seien. Dies galt auch für die damaligen Wahlen.

Der Ehrenvorsitzende erklärte den Mitgliedern, dass die Sitzung 2018 durch einen bestimmten Satzungspassus ungültig geworden sei, in dem es heißt, dass die TG zwingend auch durch die Vereinszeitung zur Mitgliederversammlung einladen muss. „Leider gibt es unsere Vereinszeitung ja nicht mehr“, so Bocksnick. Dies wurde der TG beim Amtsgericht zum Verhängnis. Dass die Sitzung keine Gültigkeit hat, erfuhr der Verein allerdings erst Monate später.

Neue Satzung nötig

Aus diesem Grund sowie wegen geänderter rechtlicher Bestimmungen zur Gemeinnützigkeit des Vereins und zur Aktualisierung verschiedener Regelungen wurde die Vereinssatzung neu aufgesetzt und bei der Jahreshauptversammlung von den Mitgliedern per Abstimmung beschlossen. „Wir haben uns nach der Wahl - ohne Kenntnis der Ungültigkeit - in die Vereinsarbeit gestürzt und waren als Team sehr erfolgreich und harmonisch“, so der damals gewählte Vorsitzende Jürgen Licht.

Ihm zur Seite standen die im Jahr davor gewählten Vorstandskollegen, die dementsprechend ihr Amt mit vollem Engagement ausführten. Da Jürgen Licht seinen Lebensmittelpunkt nach Weimar verlegt hat, trat er jetzt nicht mehr an. „Leider konnten wir im Vorfeld keinen Kandidaten für dieses Amt finden“, bedauerte Bocksnick.

Zwei Vorschläge gab es noch während der Sitzung. Die Vorgeschlagenen stimmten einer Aufstellung jedoch nicht zu. Ebenso fand sich kein Kandidat für den Posten des Sportausschussvorsitzenden. Bei den restlichen Positionen gab es keine personellen Veränderungen.

„Es haben aber bereits Vorstandsmitglieder deutlich gemacht, dass sie nach diesen zwei Jahren nicht mehr zur Wiederwahl bereitstehen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Christiane Müller. Sie appellierte an die Mitglieder, sich Gedanken zu machen, wie die Zukunft des Vereins aussehen soll. „Man schwimmt gerne in der Masse, aber ohne Verantwortung zu übernehmen, kann kein Verein überleben“, brachte sie es am Ende der Versammlung auf den Punkt.

Dabei läuft es bei der TG Biblis eigentlich rund, die verschiedenen Abteilungsleiter zeichneten ein vielfältiges, sportliches und erfolgreiches Bild. So konnte sich Hans Dieter Barth über die Silberne Ehrennadel des Sportkreises Bergstraße freuen.

