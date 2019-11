TG Bobstadt erhält 500 Euro

Bürstadt.Die Jazz-und-Modern-Dance-Gruppen der TG Bobstadt erhalten vom Land einen Zuschuss von 500 Euro. Wie bereits berichtet werden die Tanzgruppen „Neo“ und „Mio“ an der Weltmeisterschaft in Polen teilnehmen. Innenminister Peter Beuth, der auch für den Sport im Land zuständig ist, hat der TG eine Förderung in Höhe von 500 Euro zur Bestreitung der Reisekosten bewilligt. „Ich freue mich sehr, dass den Tänzerinnen und ihren Unterstützern bei der Finanzierung dieses besonderen Sportereignisses geholfen wird und wünsche ,Neo’ und ,Mio’ viel Erfolg“, teilt Landtagsabgeordneter Alexander Bauer (CDU) mit. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 27.11.2019