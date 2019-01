TG packt Herausforderungen an

Bobstadt.Zum Neujahrsempfang der TG Bobstadt strömten zahlreiche Sportler und Mitglieder, um das neue Jahr gemeinsam zu beginnen. Der Vorsitzende Werner Klag freute sich über den Zuwachs an Mitgliedern. Neben den sportlichen Ereignissen stand im vergangenen Jahr vor allem der Umbau des Vereinsheims im Vordergrund. Zudem soll die Vereinsgaststätte ab April wieder öffnen.

Die TG plant bereits das traditionelle Sommerfest am 29. Juni und die Teilnahme am Weihnachtsmarkt. Außerdem gebe es zahlreiche weitere Aktivitäten, sagte Klag. Beim Thema Sporthalle meldete sich Bürgermeisterin Bärbel Schader zu Wort und erklärte, die Dachsanierung sowie die Modernisierung von Foyer, Toiletten und Küche stünden bald an. „Die Weichen dafür sind gestellt“, betonte sie. Ein dickes Lob erhielt der Verein zudem von Ortsvorsteher Uwe Metzner. „Die TG ist ein Verein, der in Bobstadt wesentlich zum kulturellen Leben beiträgt“, erklärte er erfreut.

Die Turnabteilung unter der Leitung von Rainer und Gerdi Schmitzer sorgte für eine sportliche Darbietung beim Empfang, ehe die Sportlerehrung auf dem Programm stand. Die TG zeichnete mehr als 120 Athleten aus, die auf Kreis-, Landes-, sowie Bundesebene und sogar bei einer Weltmeisterschaft erfolgreiche waren. So wurde die Boule-Abteilung für ihren dritten Platz in der Liga Süd geehrt. In der Tanzabteilung wurden gleich vier Gruppen unter der Leitung von Lisa Ritzert ausgezeichnet. Während „Coco“ im Meister in der Verbandsliga wurde und in die Oberliga aufstieg, feierte „Piccola“ die Meisterschaft in der Zweiten Bundesliga und tritt künftig in der Ersten Bundesliga an.

Zudem belegten die Tänzerinnen den siebten Platz bei den Deutschen Meisterschaften. „Mio“ wurde Meister in der Kinderliga sowie Vizemeister beim Deutschlandcup und belegte den neunten Platz bei der Weltmeisterschaft. Damit konnte auch die Gruppe „Neo“ mithalten, die Meister in der Jugend-Landesliga wurde und somit in die Jugendverbandsliga aufstieg. „Ich finde es ganz toll, was die Jugendlichen und Kinder hier leisten“, betonte Stadtverordnetenvorsteher Ewald Stumpf.

Harald Silex besonders geehrt

Der Bereich Tennis läuft bei der TG ebenfalls glänzend. Während die erste Herrenmannschaft die Meisterschaft in der Bezirksoberliga schaffte, konnten die Herren 30 den dritten Platz in der Bezirksoberliga belegen. Meister der Kreisliga A wurden die Herren 50. Die Herren 60 und 65 sicherten sich den dritten Platz in der Hessenliga. Die U8 wurde Vizemeister in der Bezirksliga und Tim Wenzel in der U12 Meister in der Kreisliga. Die U18 schloss die Kreisliga ebenfalls erfolgreich mit dem dritten Platz ab.

Zum Schluss wurden die Einzelsportler der Turnabteilung sowie langjährige Mitglieder des Vereins geehrt. Harald Silex wurde für sein besonderes Engagement als unermüdlicher Leiter der Wanderabteilung gewürdigt.

Das neue Jahr will die TG ebenfalls leistungsstark anpacken. „Nun haben wir 2019 – neue Herausforderungen liegen vor uns: Packen wir sie an“, forderte Werner Klag die Mitglieder auf.

