TG-Wanderer unterwegs auf alten Grenzwegen

Biblis.Bei sommerlichen Temperaturen startete die Wandergruppe der Turngemeinde Biblis zur Herbstwanderung in den Odenwald. Ausgangspunkt war die Gemeinde Hammelbach. Hier erwarteten die Wanderer Alois Dörr und seine Frau Gisela. Dörr, der engagierter „Geopark-vor-Ort-Begleiter“ ist, führte die Wanderer durch den sogenannten Überwald. Auf Jahrtausende alten Grenzwegen, die auch heute noch Gültigkeit haben, gab er Einblicke in die kulturgeschichtlichen Besonderheiten sowie die Einzigartigkeit der Landschaft des sogenannten Überwaldes. Durch den bereits herbstlich gefärbten Wald ging es zunächst zum Eingang des Gassbachtals. Einige Teilnehmer wählten das Gassbachtal mit seiner Kunstmeile als Wandervariante. Die Begleiter von Alois Dörr gingen den alten Grenzweg, der Kurmainz von der Kurpfalz trennt. Hier zeugen noch alte Grenzsteine von der wechselvollen Geschichte des Odenwaldes. Aber auch die modernen technischen Errungenschaften der Stromgewinnung durch Windenergie konnten hautnah bestaunt werden. Dann erreichte die Gruppe die wunderschön gelegene Walburgiskapelle – ein ruhiger Ort, der zum Verweilen und Rasten einlädt. Der nächste markante Punkt war der „Drei-Röhren-Brunnen“. Aus ihm sprudelt frisches Quellwasser in Trinkwasserqualität. Vorbei an der uralten „Krummen Tanne,“ die eigentlich eine Kiefer ist, trafen die Wanderer wieder in Hammelbach ein. Bei einem deftigen Odenwälder Imbiss ging die Herbstwanderung zu Ende. red

