Theatergruppe „Kleiner Bär“ sieht sich im Wormser Dom um

Biblis.Einen unterhaltsamen Nachmittag verbrachten die Mitglieder der Theater AG Kleiner Bär und Company Biblis in der Domstadt Worms. Zum Vereinsausflug führte es die kleine Gruppe über den Rhein, wo sie interessante Einblicke in die Gestaltung und Geschichte des Domes während einer zweistündigen Domführung mit Heike Schreiber-Wolsiffer bekamen. Hierbei bleibt vor allem der steinerne Dackel in Erinnerung, denn auch im neusten Stück der Truppe „Froschkönig Ferdinand“ kommt ein Dackelchen vor.

Vor dem bronzenen Dommodell vor der Südseite des Doms kam man mit Domführerin Heike Schreiber-Wolsiffer zusammen. Am Modell erklärte sie einige Allgemeinheiten zum Dom, bevor es weiter zu Statue von Bischof Burchard ging. „Das war ein Mann des Volkes, daher steht er auch nicht erhoben auf einem Sockel, sondern auf dem Boden mit uns“, so Schreiber-Wolsiffer. Wobei die Statue einen sehr großen Mann zeige: „Dabei weiß man ja, die waren damals nur kleene Zwoggel“, lächelte die Führerin. Am Eingang vom Südportal des Doms ging es wissenswert weiter. Da viele früher nicht lesen konnten, wurden die Berichte aus der Bibel in Stein gehauen, die dann optisch und mündlich weitergetragen wurden. „Das Künstlerische in und an Kirchen hat meist noch eine weitere Bedeutung, die wir heute kaum noch kennen“, bedauerte die Domführerin. So etwa bei einem gothischen Relief aus dem abgebrochenen Kreuzgang, auf dem die Geburt Jesus dargestellt war. „Doch schauen Sie mal da unten links“, zeigt Schreiber-Wolsiffer auf einen Salamander, eine Schnecke und Löwenzahn. „Salamander wurden zu den Drachen gezählt und diese standen für das Böse, für den Teufel“, erklärte sie. Jesus wird geboren und der Salamander läuft aus dem Bild heraus, somit wird hier schon der Vertreibung des Bösen angesprochen. Die Schnecke stände symbolisch für die Wiedergeburt, abgeleitet durch ihren Winterschlaf und der Löwenzahn für die Festigkeit des Glaubens.

„Die Führung ist klasse, da man viele kleine Details gezeigt bekommt, auf die man sonst nicht geachtet hätte. Das bleibt in Erinnerung“, fand Vanessa Linn von der Theater AG. Dazu gehört auch die Geschichte vom Dackel, der über dem Südeingang thront. Der gehörte Dombaumeister Philipp Brand, der in den 1920er Jahre in Worms tätig war. Der Hund rettete ihm im Dom, als er auf einem Gerüst nach einem Wandproblem schaute, das Leben. „Der machte so einen Terz, dass Brand vom Gerüst ging und nach dem Hund schaute. Wenige Augenblicke später brach ein Gesteinsbrocken ab, der Brand sonst getroffen hätte“, erklärte Schreiber-Wolsiffer. Daher habe er seinen Dackel am Südportal des Wormser Domes in Stein verewigt. Im Anschluss an die Domführung ging es kulinarisch mit Eis und Flammkuchen schlemmen weiter.

Die Theater AG Kleiner Bär und Company bietet in diesem Jahr zwei Vorführungen des Stückes „Froschkönig Ferdinand“ für Kinder ab vier Jahren an. Diese finden am Sonntag, 20. Oktober, um 11 Uhr und 15 Uhr im Bürgerzentrum Biblis statt. str

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.06.2019