Tim Putz siegt erneut

Biblis.Bei der Jugend-Vereinsmeisterschaft des Schachvereins Biblis, die erneut als U 25-Turnier ausgetragen wurden, konnte Tim Putz das Gesamtklassement gewinnen und zum vierten Mal in Folge den Titel des Jugendmeisters erringen. Mit fünf Punkten in der Abschlusstabelle setzte er sich vor Kevin Wetzel und Jonathan Roth durch.

In der Sonderwertung U 18 ging der erste Preis an Jonathan Roth, und in der U 15 holte sich Peter Weis den ersten Preis vor Pascal Rademacher und Dominic Ahlheim. In der Wertung U 12 siegte Marlon Biagioli vor Umut Kizirlarslan und Koray Özmen.

Das Turnier wurde über fünf Runden mit einer Bedenkzeit von 30 Minuten pro Spieler und Runde ausgetragen. Nach der Siegerehrung ließen Jugendliche und Erwachsene mit einer Feier das Schachjahr 2018 ausklingen. red

Info: Weitere Infos unter www.schachverein-biblis.de

© Südhessen Morgen, Samstag, 05.01.2019