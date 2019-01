Timo Helmke erkämpft sich im Goldfinale Platz zwei

Bürstadt.Zur Landesmeisterschaft im Bogenschießen in der Halle kamen gleich sieben Schützen vom Pfeil- und Bogenclub Bürstadt (PBC). An zwei Wettkampftagen konnten sie sich mit den Besten aus Hessen messen. Ausgetragen wurde die Meisterschaft in Dietzenbach. Samstags gingen die Recurve- und Compound-Bogenschützen an den Start. In der Klasse Recurve-Bogen Herren, schaffte es Timo Helmke sogar ins Finalschießen. Bei diesem können nur die acht besten Schützen der jeweiligen Klasse teilnehmen.

Nach einem spannenden Viertelfinale und einem nervenzerreißenden Halbfinale schoss sich Timo Helmke ins Goldfinale. Am Ende und schon zur späten Abendstunde wurde er mit Platz zwei belohnt. Am folgenden Sonntag konnten sich die Jugend-Blank- und Langbogenschützen unter Beweis stellen. Alle drei Schützen vom PBC-Bürstadt machten ihre Sache gut. So konnte sich Christian Hartnagel als Blankbogenschütze einen guten Platz im Mittelfeld sichern. red

© Südhessen Morgen, Montag, 28.01.2019