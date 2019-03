Tipps für Vielfalt im Garten

Bürstadt.Sonne und frühlingshafte Temperaturen lassen dieser Tage nach Krokus, Narzissen und Weiden die ersten Obstbäume erblühen und locken nach und nach Hummeln, Bienen, Zitronenfalter und weitere Insekten hervor. Auch die bei uns überwinternden Singvögel wie Rotkehlchen und Amseln lassen ihre Melodien erschallen, und erste Zugvögel wie der Hausrotschwanz rufen von den Dächern.

Wer dies im eigenen Garten erleben will und wissen möchte, wie er die Vielfalt ohne viel Aufwand dort erhöhen kann, der bekommt bei einem Vortrag des Naturschutzbundes (NABU) Bürstadt hierzu vielfältige Tipps. Auf Einladung des Obst- und Gartenbauvereins Bürstadt findet die Veranstaltung am heutigen Samstag, 30. März, um 17 Uhr auf dessen Vereinsgelände am Radweg zwischen Bürstadt und Riedrode statt. Nach der Präsentation einiger Fotos mit Insekten und Vögeln aus einem Bürstädter Garten werden Marion Brandner und Christine Winkler erläutern, was Wildbienen, Schmetterlinge und Singvögel brauchen und verschiedene Lebensräume im Garten vorstellen.

Tipps für Nisthilfen und mehr

Tipps für geeignete Nisthilfen für Wildbienen, Artenschutz im Winter und Biologischer Pflanzenschutz werden ebenfalls besprochen. Der bebilderte Vortrag wird ergänzt durch einen kleinen Schriftenstand und durch einen Teil der Ausstellung „Gönn dir Garten“, der im Foyer des Rathauses zu sehen war.

Der Eintritt ist frei, und neben Vereinsmitgliedern von Obst- und Gartenbauverein und NABU sind auch weitere Interessierte willkommen. red

