Tobias Rohatsch sorgt für Licht, Musik und sogar Bananen

Bürstadt.„Beim Vormundschaftsgericht in Lampertheim musste ich mich vollgeschäftsfähig sprechen lassen“, erinnert sich Tobias Rohatsch. Seine Firma Young Dimension hat der Bürstädter schon mit 17 gegründet. Das ist bald 20 Jahre her, und auf dem Gebiet der Veranstaltungstechnik hat er sich längst einen Namen gemacht: Rohatsch stemmt Großveranstaltungen wie „Felsenmeer in Flammen“ und empfängt beim

...