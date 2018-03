Töne noch schöner machen

Anzeige

Seit Oktober stürzte sich Rothenheber mit seinem Orchester in die Arbeit. Wer jetzt beim Probenwochenende mit dabei war, spürte, dass die Musiker auch nach vier Monaten des Arbeitsprozesses durch die Proben keineswegs müde sind, sondern die Worte ihres Dirigenten geradezu aufsaugen, wenn er sagt, dass „vieles nur noch ein wenig schön gemacht werden muss“.

Dass die Baustellen weichen und vieles immer reiner und sauberer klingt, liegt dabei längst nicht in der Natur der Sache, sondern am hochpräzisen Gehör eines Dirigenten, der selbst die kleinsten Fehler niemals aggressiv oder forsch, sondern konstruktiv-fordernd anmerkt, um aus seinen Musikern das Beste hervorzulocken. Dass ihm das auch während des Konzerts am 11. März gelingen wird, daran hat der Beobachter dieser Probestunden keinen Zweifel mehr. Und das nicht nur, weil die Musiker ihre „Glücksbringer-Polka“ mit einem so tief humorvollen Augenzwinkern spielen, als bräuchten sie für ihren Erfolg vieles, nur kein Glück, sondern weil der für Nachmittag anberaumte Punkt „Wo es noch klemmt“ immer weniger gebraucht wird.

Einmal mehr also zeigt sich Wolfgang Rothenheber mit seinen wohldosierten Anmerkungen als Juwelier, der einen wahren Diamanten nur noch ein wenig schleifen muss, um ihn zum schimmernden Brillanten auszugestalten. Und dieser funkelt dann am 11. März.

Südhessen Morgen, Dienstag, 27.02.2018