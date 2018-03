Anzeige

Wattenheim.Schon im Herbst 2017 hatte Maria Sauer ihre Fühler ausgestreckt, um den Senioren etwas besonderes zu bieten – ein Operetten Nachmittag im Wormser Theater. „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller stand auf dem Programm. Ein Bus brachte die Gruppe pünktlich ins Theater. Dort saß die Gruppe zusammen im Sperrsitz-Bereich und genoss den ungetrübten Blick auf das wunderschöne Bühnenbild. Melodien wie „Schenkt man sich Rosen in Tirol“, „Ich bin die Christel von der Post“ oder „No amol, no amol, no amol, sing nur sing Nachtigall“ waren für das Seniorenpublikum ein Ohrenschmaus, und viele der Zuschauer summten und sangen mit. Mit viel Applaus und Standing Ovations ging der Nachmittag zu Ende. Der Bus brachte alle wieder heil zurück. In Wattenheim kehrte man noch in die Pizzeria La Cucina ein und ließ den Tag fröhlich ausklingen.

Dem Ehepaar Sauer, das für die Organisation zu ständig war,wurde aufgetragen, sich wieder frühzeitig um Karten zu bemühen. red