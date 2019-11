Tom stolpert mitten ins Chaos

Bürstadt.Das Team der Bücherei von St. Michael empfiehlt regelmäßig besonders lesenswerte Bücher. Diesmal gibt es einen Tipp vor allem für die jungen Leser: „Tom Gates – Wo ich bin ist Chaos“ von Liz Pichon.

Tom ist cool, witzig, frech und liebenswert, so kann man auf dem Buchrücken der Autorin Liz Pichon lesen. Tom ist aber noch mehr. Er ist gnadenlos ehrlich, stellt seine Umwelt mit seinen Ideen auf den Kopf und kommt regelmäßig zu spät. Tom ist ein Junge in der fünften Klasse, der, typisch für dieses Alter, seine Umwelt aus dem Blickwinkel eines Kindes betrachtet. Er skizziert mit seiner entwaffnenden Offenheit schon mal seine Lehrerin, wie er sie eben sieht: mit Damenbart. Uncharmant für die Lehrerin. Lachen ist Programm. Herrlich zu beobachten wie die lesenden Kinder ihre Mimik von gespannt zu erstaunt bis hin zum herzlichen Lachen verändern, finden die Bücherei-Mitarbeiterinnen. Die Geschichte beschreibt das Leben des Tom Gates. Der gerne seine Schwester ärgert, der seinen gespitzten Stift sehr gerne über das Blatt führt, auch während des Unterrichts. Der Zehnjährige singt gerne und plant, mit seinem Freund Derek die erste eigene Band zu gründen.

Die Geschichte um den jungen Helden wird flüssig erzählt. Ganzseitige Illustrationen oder hervorgehobene Buchstaben lockern die geschriebenen Zeilen auf. Die wie zufällig hingeworfenen Bilder treffen den Sinn der gerade gelesenen Zeilen exakt. Sie könnten von Tom stammen. In Toms Welt entwickeln seine Ideen oft eine komödiantische Ader. So stolpert er von einer normalen Situation in die nächste ungeplante lustige Situation. Auch Sprechblasen schweben, gefüllt mit Toms Gedanken, über ihm. Kurz: „Ihr Kind wird Tom lieben“, legt das Team allen Eltern ans Herz. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019