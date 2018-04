Tombola ohne Nieten

Hoffest

„Wein & Genuss“ in Wattenheim

In lockerer Runde ein Gläschen Wein genießen und an den Ständen von Manufakturen aus der Region entlang bummeln: Das Hoflädchen Ochsenschläger lädt zu seinem kleinen Spezialitätenmarkt „Wein & Genuss“ ein, der am Sonntag, 22. ...