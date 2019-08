Tour durch Bobstadt

Bürstadt/Bobstadt.Die CDU Bürstadt lädt zur mobilen Fraktionssitzung am Montag, 12. August, 19 Uhr, ein. Thema soll die Stadtteilentwicklung in Bobstadt sein. Zu besprechen gibt es jede Menge.

So ist – wie die CDU mitteilt – die Wohnbebauung auf dem Messplatz jetzt fertig gestellt. Der dortige Spielplatz werde neu gestaltet. Die kreiseigene Sporthalle müsse dringend saniert werden. Der Kindergarten plane eine Erweiterung. In der Langgewann sollen 25 neue Bauplätze entstehen. Der Bahnhof werde weiter aufgewertet, und die Verbesserung der Verkehrsführung in der Frankensteinstraße bleibe ein Dauerthema. „Wir informieren uns vor Ort und sammeln Anregungen für die politische Arbeit“, heißt es weiter. Gäste sind willkommen. Treffpunkt mit dem Fahrrad ist 19 Uhr am Kriegerdenkmal in Bobstadt. Der gemeinsame Abschluss ist gegen 20.30 Uhr im neuen Vereinsheim der TG Bobstadt vorgesehen. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 06.08.2019