Tradition gemeinsam mit Leben erfüllt

gross-rohrheim.„Hört ihr in der Nacht den Reiter“ sangen die Kinder und begleiteten ihr Martinsstück mit Instrumenten.

Doch bevor es so weit sein konnte, herrschte emsige Geschäftigkeit in der Tagesstätte. Jedes Kind bastelte eine Laterne, für die es einen eigenen Entwurf als Vorlage gemalt hatte. Die Erzieherinnen halfen den Kindern dabei, den Entwurf in ein fertiges Kunstwerk umzusetzen. Die Palette reichte von abstrakten Mustern der jüngsten bis zu konkreten Figuren der älteren Kinder.

Die Kinder bauten einen Flohmarktstand auf, dessen Verkaufserlös einer Vorschule in der südafrikanischen Provinz KwaZulu-Natal zu Gute kommen wird. Sie bereiteten außerdem ein Chili zu, um es beim Laternenfest zu verkaufen. Im kreativen und literarischen Bereich setzten sie sich mit dem Inhalt und der Botschaft der Martinslegende auseinander.

Das mit viel Vorfreude erwartete Laternenfest konnte starten. In gewohnter Weise führte der Zug mit den bunten Laternen zum Seniorenheim. Er wurde sicher begleitet durch Polizei und Feuerwehr und musikalisch umrahmt von der Rohrheimer Blasmusik. Deren Musikstücke klangen besonders schön im Innenhof des Seniorenheimes und luden Alt und Jung zum gemeinsamen Singen ein.

Zurück im Kindergarten sangen alle ein Abschlusslied um das hell lodernde Feuer. Dann konnten sich alle mit Glühwein, Punsch, Chili sin Carne im Brottopf, Brezeln und Schmalzbroten stärken.

Herzlichen Dank sagen Kinder, Kindergartenteam und Elternbeirat der Feuerwehr und der Polizei für die Begleitung des Umzuges. Ein besonderer Dank gilt der Rohrheimer Blasmusik, die das Fest musikalisch begleitete, und den beiden Kindergartenvätern für das schöne Feuer. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.11.2018