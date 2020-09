Traditionsturnier gestartet

Bürstadt.Nach einer pandemiebedingten Verspätung startete die 23. offene Stadtmeisterschaft der Schachfreunde Bürstadt. Das Turnier findet von September und November statt.

Für das Turnier meldeten sich zehn Spieler an, die den neuen Stadtmeister in insgesamt fünf Runden – statt der üblichen sieben – ausspielen werden. Den Siegern winken attraktive Geldpreise. Neben diesem erhalten auch der Zweit- und Drittplatzierte sowie der jeweils Beste aus den Ratinggruppen ein Preisgeld.

Im vergangenen Jahr gewann Dirk Fröhlich, Topspieler der Schachfreunde, das Turnier. Fröhlich konnte auch in den Vorjahren bereits mehrfach das Turnier für sich entscheiden. In der ersten Runde gewann Danny Schmidt seine Partie gegen Konrad Laxy. Dirk Fröhlich siegte gegen Mario Winkler, Jörn Zimmermann bezwang Mike Hemker, Oliver Barmann besiegte Martin Sillus, und Horst Stockmann holte sich den Punkt gegen Marijan Uzarevic. Am zweiten Spieltag lauten die Spitzenbegegnungen Barmann gegen Schmidt, Fröhlich gegen Zimmermann und Laxy gegen Stockmann. Die zweite Runde muss bis Freitag, 2. Oktober, gespielt werden. Ein Vorziehen der Begegnungen ist allerdings möglich.

Zeitgleich findet auch eine Jugendstadtmeisterschaft statt. Hier meldeten sich zehn Jugendliche um ihren eigenen Stadtmeister zu bestimmen. Rag Mathiyalagan, Mike Hemker, Ryan Morrison, Seyon Kandepaan und David Garb konnten ihre Partien jeweils gewinnen. Auch hier ist der nächste Spieltag am 2. Oktober.

Schnupperstunde

Die Schachfreunde 1931 Bürstadt laden alle Interessenten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule.

Der Zugang erfolgt über die Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt im Anschluss um 20 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 15.09.2020