Trainieren mit der Tochter

Bürstadt.Selbstversuche können mitunter schmerzhaft sein. Diese Erfahrung machte neulich meine bessere Hälfte – und ehrlich gesagt war ich daran nicht schuldlos.

Den Anfang machte eine Nachricht in der WhatsApp-Gruppe des 1. Judo-Clubs Bürstadt, die den Informationsfluss des Trainings meiner Tochter regelt. Das jährlich einmal stattfindende Eltern-Kind-Training soll die sonst übliche Übungseinheit am Mittwoch ersetzten. Josefine ist begeistert, und als Mensch, der selbst schon einmal mehrere Jahre Kampfsport gemacht hat, sehe ich keine Probleme und willige ein, dabei zu sein.

Nur wenige Stunden später entwickelt sich die Idee: Warum sollte nicht meine Frau Annabelle in diesen Genuss kommen, schließlich ist ihr diese Art der Selbstverteidigung noch etwas fremd, und reinschnuppern kann ja nicht schaden. Zu meiner Überraschung braucht es nicht viel Überredungskunst. Sie erklärt sich zum Mitmachen bereit.

Als wir am nächsten Tag an der Sporthalle der Erich Kästner-Schule ankommen, sehe ich viele Eltern mit ihren Sprösslingen. Einige der Erwachsenen machen einen etwas gequälten Eindruck. Ob die mehr wissen als ich? Nach dem Umziehen finden sich zahlreiche Papas und Mamas mit ihren Schützlingen auf der Matte ein. Dann stellt sich der Trainer vor. Es ist Klemens Timm, der für die Koordination der Übungseinheiten beim 1. JC verantwortlich ist. „Die Kinder haben heute die Möglichkeit, den Eltern ihre Sportart vorzustellen. Außerdem kann man auf diesem Weg gleich auch die Trainer kennenlernen“, gibt er sich erfreut über die gute Resonanz und erläutert das Ziel des Tages. Währenddessen nehme ich mit Block und Kamera den sicheren Platz auf der Bank daneben ein.

Wie sonst auch beginnt die Stunde mit dem Aufwärmen. Groß nimmt Klein huckepack und dreht ein paar Runden. Es wird geschoben, gezogen und gedehnt. Bei den Temperaturen in der Halle ist es unmöglich, dabei nicht warm zu werden. Nun beginnen partnerweise die Kampfübungen. Josefine rutscht etwas ab und landet mit dem Ellenbogen in den Rippen ihrer Mutter, was der sichtlich Schmerzen bereitet. Und weil sie diese Lage mir zu verdanken hat, fällt mir urplötzlich der Werbeslogan einer bundesweit agierenden Partnervermittlungsagentur ein und ich beginne, für den Abend eine milde stimmende Nackenmassage in Erwägung zu ziehen. Der Eifer meiner neunjährigen Tochter kennt weder Gnade noch Grenzen. Aber das Einzige, was bei meiner Gattin jetzt noch in Mitleidenschaft gezogen wird, ist ihre Frisur. Zum Glück.

Haltegriffe, Bodenkämpfe und weitere Übungen scheinen Spaß zu machen, zumindest ist der Geräuschpegel entsprechend. Der Nachwuchs zeigt, was er gelernt hat. Die Jahrgangsälteren lassen sich bereitwillig in die Mangel nehmen. Kurz vor Ende gibt es von Timm noch eine kleine Regelkunde sowie dazu passend Schaukämpfe von Fortgeschrittenen. Als das Eltern-Kind-Training zu Ende ist, war es doch ein voller Erfolg. Meine Frau und Tochter verlassen vergnügt die Matte, und ich atme auf.

© Südhessen Morgen, Freitag, 17.08.2018