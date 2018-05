Training auf dem E-Bike

Anzeige

Bürstadt.Immer mehr Menschen entscheiden sich dafür, ein E-Bike oder Pedelec zu kaufen. Sie wollen mobil bleiben und etwas für ihre Fitness tun. Doch das Fahren mit einem normalen Fahrrad fällt oft besonders an Steigungen schwer – und auch die Ausdauer ist häufig nicht mehr so vorhanden wie in jüngeren Jahren.

Doch auch die neue Art der Fortbewegung mit den immer beliebter werdenden Zweirädern muss gelernt werden. Deshalb hatte der neu gegründete Seniorenbeirat in Bürstadt sich mit dem ADAC zusammen getan und zu einem Fahrsicherheitstraining eingeladen.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich 15 Teilnehmer mit dem Leiter der Verkehrsschule Darmstadt, Ralf Drexelius am Gerätehaus der Bürstädter Feuerwehr Mitte. Der Polizeibeamte und Moderator des Automobilclubs ging im theoretischen Teil seiner Ausführungen auf gefährliche Straßensituation ein und frischte auch so manche in Vergessenheit geratene Verkehrsregel auf.