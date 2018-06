Anzeige

Bürstadt.Im Rahmen des Entega Grand Prix in Bürstadt am 31. Juli bietet die Abteilung Radrennsport der Radfahrervereinigung Bürstadt einen sechswöchigen Trainingskurs in zwei Altersklassen – sechs bis zehn Jahre (AK 1) beziehungsweise elf bis 14 Jahre (AK 2) an. Teilnehmen dürfen alle Kinder, die gerne Fahrrad fahren, ein eigenes straßentaugliches Fahrrad besitzen und in den Rennsport reinschnuppern möchten. Die Teilnehmergebühr einschließlich Versicherungsschutz beträgt 25 Euro. Es gilt Helmpflicht.

Mit drei Trainern der RV werden Fahrradsicherheit, Sprinttraining und Ausdauertraining geübt. Es darf auch gerne mal ein Rennrad ausprobiert werden. Das erste Treffen wird auf dem „Radrennbahn“-Gelände am 19. Juni um 18 Uhr stattfinden. Bei einer Kennenlernrunde, zu der auch die Eltern eingeladen sind, werden die Gruppen aufgeteilt, die Fährräder durchgecheckt und besprochen, wie genau die einzelnen Trainingseinheiten ablaufen. Auch besteht die Möglichkeit für Rückfragen an die Trainer.

Ziel ist es, am DEGE Junior „Fette Reifen Rennen“ teilzunehmen. Als kleine Motivation steht ein Besuch auf der Radrennbahn in Mannheim in Kooperation mit dem RRC Endspurt Mannheim an. Die Kurszeiten im Einzelnen: