Training läuft – aber wie lange noch?

Bobstadt.„Die Sportler der Turngemeinde (TG) 1925 Bobstadt waren im Jahr 2019 wieder erfolgreich: auf Kreis-, Landes- und Bundesebene sowie bei einer Weltmeisterschaft“, freute sich Vorsitzender Werner Klag beim Neujahrsempfang. Der Verein habe einen guten Namen und sei über die Grenzen von Bobstadt und Bürstadt hinaus bekannt. Stolz ist Klag zudem darauf, dass die TG neben dem sportlichen Angebot mit der Vereinsgaststätte auch einen neuen gesellschaftlichen Treffpunkt im Ort geschaffen hat.

In der Sporthalle blickte er mit den vielen Gästen zurück auf die Aktivitäten im vergangenen Jahr. „Wir konnten den Umbau unseres Vereinsheims weitgehend abschließen, nur an der Außenanlage sind noch einige Maßnahmen erforderlich, die wir auf dieses Jahr verschoben haben“, erklärte der Vorsitzende. Mit viel Engagement der Vereinsmitglieder, einem hohen Kapitaleinsatz sowie Zuschüssen von Land, Kreis, Landessportbund und der Stadt Bürstadt sei das Vereinsheim für Sport und Geselligkeit fit gemacht worden. Zu einem funktionierenden Gemeindeleben gehöre eine funktionierende Gaststätte, die es in Bobstadt einige Jahre nicht mehr gegeben habe.

Trainingsmöglichkeiten gesucht

In ihren Grußworten lobten Bürgermeisterin Bärbel Schader, Stadtverordnetenvorsteher Jürgen Eberle und Ortsvorsteher Uwe Metzner das Engagement des Vereins im Breiten- als auch im Leistungssport sowie den neuen Treffpunkt mit der Gaststätte. Auch für kulturelles Angebot hatte die TG mit Veranstaltungen gesorgt: Klag nannte Fastnacht, Sommernachtsfest und Weihnachtsmarkt. Hinzu kämen Aktionen einzelner Abteilungen, die den Zusammenhalt und den Gemeinschaftsgeist förderten. Dies sei vor allem im Hinblick auf die Zukunft wichtig, so Klag: Denn die TG stehe vor großen Herausforderungen und wisse noch nicht genau, wie sie diese meistern könne. Im Moment trainieren die Aktiven fleißig in der Halle – aber wie lange noch? Die Sanierungsarbeiten sollen in diesem Jahr beginnen.

Für Sportler und Übungsleiter ist laut Klag noch nicht klar, wie sie den Übungsbetrieb in der Umbauphase aufrechterhalten können. Bürgermeisterin Schader meinte, es sei lange über den Zustand der Halle geklagt geworden. Die Zeit der Sanierung werde nicht einfach, aber Schader will, dass alle gemeinsam – Bürstadt mit dem Kreis – schauen müssten, wo es Möglichkeiten für die einzelnen Gruppen der TG gebe, damit der Trainingsbetrieb nicht zum Erliegen komme.

Was die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen alles in der Halle üben, zeigten zwei bewegte Programmpunkte. Einen Tanz führten Nica Habel und Melina Fertich auf. Sie haben den vierten Platz bei der Deutschen Meisterschaft belegt und sich für die Europameisterschaft 2020 qualifiziert. Zudem begeisterten Kinder und Jugendliche der Trampolinspringer mit ihrer akrobatischen Vorführung.

Am Ende des Neujahrsempfanges wurden erfolgreiche Sportler und Gruppen aus den Abteilungen Boule, Tanzen, Tennis und Turnen geehrt. Ebenso standen Auszeichnungen für langjährige Mitglieder auf dem Programm. Vorsitzender Werner Klag ernannte Ursula und Werner Hoffmann aufgrund ihrer jahrzehntelangen Leistungen für den Verein zu Ehrenmitgliedern der Turngemeinde Bobstadt.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 30.01.2020