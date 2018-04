Anzeige

Bürstadt.Ein Fahrsicherheitstraining für E-Bike-Fahrer bietet der Seniorenbeirat der Stadt Bürstadt in Verbindung mit dem ADAC und der Feuerwehr am kommenden Samstag, 28. April, von 9 bis 12 Uhr im Feuerwehrhaus in der Römerstraße an. Das Seminar besteht aus Theorie und Praxis. Dabei wird der Umgang mit Fahrrädern gezeigt, die einen Elektroantrieb haben. Es sei nicht einfach, von einem normalen Fahrrad auf ein Elektrofahrrad umzusteigen, ohne sich vorher über einige Details zu informieren, betont der Seniorenbeirat in seiner Mitteilung. Die Teilnehmer erhalten Tipps, wie sie Unfallgefahren erkennen und vermeiden. Da auch immer mal wieder ein Akku beim Ladevorgang in Brand gerät, wird auch dieses Thema behandelt.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen nimmt Siegfried Gebhardt unter Telefon 06206/74 18 oder per E-Mail an siegfried.gebhardt@web.de entgegen. Das Seminar ist kostenlos. Die Teilnehmer sollen ein Fahrrad mit Elektromotormitbringen. red