Trainingslager der Leichtathleten in Italien

Bürstadt.Für eine Woche bereiten sich die Leichtathleten des TV Bürstadt in Igea Marina bei Rimini in Italien auf die kommende Saison vor. Die zwölfköpfige Gruppe um Trainerin Ulrike Becker hatte schon am Ankunftstag die erste Trainingseinheit. Mit einem lockeren Strandlauf wurde die lange Anfahrt von rund zehn Stunden aus den Beinen gelaufen. Insgesamtwaren für die Woche zehn Einheiten geplant. Neben den Strandläufen, garniert mit Sprüngen, waren Sprint und Sprung im nahegelegenen Stadion fest eingeplant.

Am dritten Tag der Trainingswoche war zur Vermeidung von Verletzungen ein Ruhetag für die Athleten eingelegt worden. Der Tag wurde für einen Besuch der nahe gelegenen Republik San Marino genutzt. Bei sonnigen Wetter mit Temperaturen bis 20 Grad Celsius wurde auch im Hotelpool geschwommen. Mit der Wahl der Unterkunft und Verpflegung waren beste Voraussetzungen für ein effektives Training geboten. Abteilungsleiter Ernst Becker freut sich schon auf den ersten Wettkampf, der am Sonntag, 4. Mai, mit den Kreismeisterschaften in Lorsch ausgetragen wird. Für den Auftakt rechnet er mit guten Ergebnissen.

Wer sich für Angebot der Leichtathleten des TV Bürstadt interessiert, kann zu den jeweiligen Trainingszeiten in das Leichtathletikstadion Bürstadt, Wasserwerkstraße 4, kommen: montags von 17 bis 18.30 Uhr Gruppe U 16/14 Wurf: dienstags von 17 bis 18.30 Uhr U10/U12, 18 bis 19.30 Uhr U14/16/18 und Aktive/Senioren; freitags 16 bis 17 Uhr Minis, 17 bis 18.30 Uhr U10/12, 18 bis 19.30 Uhr U14/16/ 18 und Aktive/Senioren; sonntags 10.30 bis 12 alle Gruppen ab der U14. red

