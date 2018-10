Traktor kippt um – 90 000 Euro Schaden

Bürstadt.Ein spektakulärer Unfall hat sich gestern gegen 14 Uhr an der Ecke Nibelungenstraße zur Rathausstraße in Bürstadt ereignet. Der 42-jährige Fahrer eines Traktors musste in der Kurve abbremsen. Dabei geriet laut Polizei der Anhänger ins Schlingern. Der Traktor kippte nach rechts, der Anhänger nach links und beschädigte dabei einen Seat Ibiza, der am Straßenrand geparkt war.

Der Rettungsdienst war vor Ort und kümmerte sich um den Traktorfahrer aus Bürstadt, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Ebenso wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort war. Sie kümmerte sich hauptsächlich um die Verkehrssicherung, wie der stellvertretende Stadtbrandinspektor Sven Molitor auf Nachfrage unserer Zeitung berichtete.

Insgesamt beziffert die Polizei den Sachschaden auf 90 000 Euro, wobei der Schaden am geparkten Auto wohl 17 000 Euro beträgt. Die aufwendige Bergung, bei der auch ein Kran zum Einsatz kam, verfolgten zahlreiche Schaulustige. Die Aktion dauerte laut Polizei bis gegen 17.30 Uhr. Kurzfristig war der Straßenabschnitt gesperrt, wodurch es auch zu Verkehrsbehinderungen kam. kur

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.10.2018