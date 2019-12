Trauerbegleiterin liest aus Roman

Bürstadt.Ulrike Münch ist Hospiz- und Kinder-Trauerbegleiterin, aber auch Autorin der fünfteiligen Fantasiebuchreihe „Auf den Spuren der Macht“. Am Montag, 23. Dezember, kommt sie um 15 Uhr zur Lesung in die Geschäftsstelle der Palliativ- und Hospiz-Initiative im Ried, Schubertstraße 31, in Bürstadt. In ihren Büchern geht es um den Jungen Lukas, der als Asthmatiker in der Familie verwöhnt wird und ein sehr behütetes Leben führt. Mit Hilfe einer Karte und Bruchstücken eines Ornaments will er ein fantastisches Rätsel lösen. Das Buch richtet sich vor allem an Eltern von Kindern bis etwa 13 Jahren, da Münch diverse Konflikte aus Kindersicht darstellt, etwa die Gewaltbereitschaft in der Schule, die manche Kinder als existenzielle Gefahr ansehen. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 20.12.2019