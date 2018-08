Traumtag in Tripsdrill

Bürstadt.Einmal im Jahr heißt es für die kleinsten Sänger des Vereins: „Auf nach Tripsdrill!“ Auf diese Weise sagt die Harmonie „Dankeschön“ für den fleißigen Besuch der Chorproben und das große Engagement bei vielen öffentlichen Auftritten. Einen ganz besonderen Grund zum Feiern gibt es zusätzlich, denn genau vor zwanzig Jahren war die Harmonie der erste Bürstädter Gesangverein, der in Zusammenarbeit mit der Schillerschule eine „Chor-AG“ gründete. Seitdem kommen Jahr für Jahr Schulkinder zu den Proben und viele bleiben dabei, weil es ihnen großen Spaß macht.

Im Freizeitpark durften sich die Kinder dann so richtig austoben. Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie mit ihren Eltern und Freunden eine große Auswahl an Attraktionen nutzen. Der Park wird von Jahr zu Jahr schöner und bietet für jede Altersstufe die passende Möglichkeit, Fahrgeschäfte auszuprobieren und einmal den Alltag zu vergessen. Am kommenden Freitag proben die Kinder für ihren nächsten Auftritt: Die „Sonnenkäfer“ des städtischen Kindergartens feiern zehnjähriges Jubiläum und dort wird der Kinderchor zu hören sein.

Wenn sich die neuen Erstklässler der Schillerschule für die Chor-AG interessieren, freut sich Chorleiter Michael Held, bei ihnen den Spaß am Singen zu wecken. Die Proben finden jeden Freitag 17 Uhr im Vereinsheim des MGV Harmonie, Waldgartenstraße 16, statt. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 18.08.2018