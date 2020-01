Treffpunkt für alle, die Hilfe suchen

Bürstadt.„Sie sind ein kostbarer Schatz!“ Dieses große Lob sprach die Bürstädter Bürgermeisterin Bärbel Schader den ehrenamtlichen Helfern um Koordinatorin Gaby Weiß-Szpera aus. Sie alle engagieren sich mit großem Einsatz in der Palliativ- und Hospiz-Initiative Ried (PaHoRi). Beim Tag der offenen Tür stellte das Team die erweiterten Räumlichkeiten in der Schubertstraße 31 vor. Und gleichzeitig das umfangreiche Angebot zur Trauerbewältigung und Sterbebegleitung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

1998 wurde die Hospizinitiative im Ried im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth von 28 Frauen und Männern gegründet. Daran erinnerte der Vorsitzende Wolfgang Zeißner. Unterstützung kam von der Pfarrgemeinde St. Michael, aber auch den Rathäusern in der Region. Das Büro wurde schnell Anlaufstation und Treffpunkt für Hilfesuchende. Von Anfang an standen die Ehrenamtlichen den Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite. Palliativmediziner und in vielen Stunden ausgebildete Sterbebegleiter setzen sich seitdem dafür ein, dass Sterbende ohne Schmerz und Angst gehen dürfen.

Spenden und Beiträge

Anfangs rein auf Spendenbasis finanziert, erhält die PaHoRi heute von den Krankenkassen Zuschüsse. Ein Drittel der Kosten muss allerdings durch Spenden gedeckt werden. Miete, Telefon, Büromaterial und Autos werden ebenso aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen finanziert wie Material und Bücher für die Trauerarbeit mit Kindern.

Vor 18 Jahren bezog das Team sein Büro in der Schubertstraße. Zum 20. Geburtstag entschloss sich die Initiative zur Erweiterung ihres Angebotes. Neben einer Kindertrauergruppe lädt PaHoRi Betroffene zu einem gemeinsamen Trauerfrühstück ein. Zudem gibt es eine kreative Trauergruppe.

Als echte Pionierin der Hospizinitiative – und nach entsprechend langer Ausbildung – kümmert sich Antje Egle besonders um die Bewohner von Altenheimen. Petra Bauer versucht, Kindern und Jugendlichen einen liebevollen Ankerplatz zu bieten. Die beiden neuen Koordinatorinnen unterstützen Gaby Weiß-Szpera, die sich besonders um die Ausbildung der Ehrenamtlichen kümmert und als erster Ansprechpartnerin die Bedürfnisse koordiniert. „Wir haben mittlerweile 36 Ehrenamtliche“, erklärte Weiß-Szpera. Sie schwärmte von deren „tollen Arbeit“, die auch in Kindergärten und Schulen führe.

Eigener Trauergarten

Nachdem PaHoRi-Vorstand, Mitarbeiterinnen und Ehrenamtliche sichtlich froh über ihre neuen Räume sind, wünschen sie sich jetzt noch einen Trauergarten am Haus Billau in Hofheim. Mit diesem Naturprojekt wollen sie den Hospizgedanken sprichwörtlich zum Blühen bringen.

Bei der Feierstunde segnete Pfarrer Peter Kern die „Menschen, die hier ein und ausgehen“, er und bat darum, „ihnen die Angst vor dem Tod zu nehmen“. Ihm schloss sich Pfarrerin Johanna Gotzmann an. Sie wünschte sich, dass die letzten Stunden eines jeden Menschen möglichst schön gestaltet sein sollten.

