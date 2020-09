Triathleten erfolgreich

Bürstadt.Der erste Triathlon diesen Jahres führte die Sportler des RV03 Bürstadt Jahr nach Dreieich. Unter strengen Hygienevorschriften wie etwa einer Maskenpflicht im gesamten Schwimmbadbereich, konnten die RV03-Athleten unter Wettkampfbedingungen ihre Klasse zeigen. Der Wettkampf zog ein starkes Starterfeld aus Hessen, Rheinland Pfalz und dem Saarland an.

Zunächst gingen mit Moritz Ruhland und Laurin Schader in der AK Schüler C die Jüngsten an den Start. In seinem ersten Triathlon konnte Schader überzeugen und belegte Platz drei. Knapp dahinter kam Ruhland ins Ziel. Er belegte damit den vierten Platz.

Im Anschluss starteten die Schüler B Lars Hintzen und Nuri Colditz. Hintzen war an diesem Tag gut in Form und konnte seine Trainingsleistungen auch im Wettkampf umsetzen. Der verdiente Lohn war der zweite Platz. Colditz hatte auf der Radstrecke Probleme mit der Schaltung. Am Ende konnte sie sich Platz sechs erkämpfen.

In der AK Schüler C-Klasse trat Neo Colditz an. Durch eine starke Radleistung konnte er sich im vorderen Feld behaupten und Platz vier belegen. red

