„Trotz Armut sind die Leute glücklicher“

Bobstadt. Hannah-Lea Kraus ist zurück aus Peru. Die Bobstädterin hat dort ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert. Dieser Auslandsaufenthalt war zwar nicht für ihre Berufswahl wichtig, denn die 19-Jährige wird ab Oktober Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart studieren, aber sie wollte sich vor dem Studium gerne noch ehrenamtlich engagieren.

Nach ihrem Abitur hat sie die Chance genutzt, etwas Nützliches und Praktisches zu tun: Für den Freiwilligendienst im sozialen Bereich hat sich die junge Frau für Peru entschieden - wegen der spanischen Sprache. 13 Monate dauerte ihr FSJ. Sie hat so viel Herzblut mit eingebracht, dass ihr der Abschied sehr schwer fiel. „Ich wäre am liebsten dort geblieben“, gesteht die 19-Jährige. „Ich bin froh, dass ich es gemacht habe.“ Auch wenn ihr in dem fremden Land nicht immer der gewohnte Wohlstand - wie warmes Wasser - zur Verfügung gestanden habe, so habe sie von den Einheimischen viel Herzenswärme empfangen. Diese Warmherzigkeit und Gastfreundschaft habe sie sehr beeindruckt.

Vor der Reise nach Peru hatte sie sich intensiv auf den Aufenthalt vorbereitet - unterstützt vom Bistum Mainz, das der Träger des Kinderheims „Santa Dorotea“ ist, in dem Kraus tätig war. Beim Bistum hatte sie sich auch ganz offiziell für das FSJ beworben. „Es gab ein Bewerbungsgespräch und monatliche Treffen mit Seminaren“, erklärt sie. Die Rahmenbedingungen wie die Begleitung durch das Bistum seien bestens gewesen. Der Träger habe viele Leistungen übernommen, beispielsweise Fahrtkosten erstattet, Taschen- und Verpflegungsgeld sowie die Sozialversicherung gezahlt.

Arm aber herzlich

Ein Thema der Vorbereitung sei auch die Armut in Peru gewesen. Vor Ort habe sie dann selbst erlebt, wie weit die Schere zwischen Arm und Reich in dem Land auseinander klafft. Die ländliche Bevölkerung wohne in Lehmhütten, haben keinen Strom, kein fließend Wasser und keine Toiletten. Viele seien Selbstversorger. „Aber die Leute sind glücklicher und herzlicher. Es gibt nicht so viele Regeln, aber man spürt, dass sie ihr Leben und ihr Vaterland lieben“, erzählt Kraus. Zum Vergleich sagt die Bobstädterin über die Deutschen: „Wir haben viele Privilegien, manche Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst.“ Nachdenklich fügt sie hinzu: „Es gibt verschiedene Welten auf unserer Welt.“

Diese Erfahrungen konnte Kraus während ihres Aufenthalts mit Paula Nennmann teilen: Die junge Frau aus Ingelheim war mit ihr in Peru - ebenfalls für ein FSJ. „Wir haben uns schon beim ersten Vorbereitungstreffen kennengelernt und das ganze Jahr dort gemeinsam verbracht“, berichtet Kraus. Die beiden waren nach Cajamarca, in die Hauptstadt der gleichnamigen Provinz im Norden des Andenstaates, geflogen. Dort absolvierten sie zunächst einen Sprachkurs. Die Bobstädterin besuchte vormittags die Schule „Centro de Educación Especial“ und nachmittags kümmerte sie sich um die Freizeitgestaltung der behinderten Kinder.

Eine andere Deutsche hat dort ein Projekt für die Erziehung, Betreuung und Rehabilitation behinderter Kinder und Jugendlicher aufgebaut. „Das Heim befindet sich in den Anden, auf 2800 Metern Höhe. Das Klima ist mild, die Durchschnittstemperatur liegt bei 18 Grad“, berichtet Kraus. „Dort leben Mädchen und Jungen mit verschiedenen Behinderungen, die die Inklusionsklassen der Schule besuchen und voll integriert sind“, betont die 19-Jährige.

Lustig verkleidet fürs Fest

Zum „Tag der Menschen mit Behinderung“ hätten sie gemeinsam ein fröhliches Fest gefeiert. „Wir haben die Kinder und uns ein bisschen verkleidet und geschminkt. Es gab Süßigkeiten, Torte und laute Musik.“ Die Stimmung sei sehr gut gewesen. Betreuer und Freiwillige wohnten in eigenen Zimmern auf dem Schulbauernhof. „Es war eine schöne Gemeinschaft. Wir haben zusammen eingekauft und gekocht“, schwärmt Kraus.

Da westliche Produkte in Peru sehr teuer sind, der Appetit der jungen Leute darauf aber groß war, ließ sie sich süßen Brotaufstrich wie Nutella von ihren Eltern schicken. Unter Heimweh habe sie nur am Anfang ein wenig gelitten. Mit ihrer Familie und den Freunden hielt sie via Skype und WhatsApp Kontakt.

Groß war die Freude, als ihre Eltern Stephanie und Thomas mit Bruder Joshua zu Besuch kamen. Gemeinsam unternahm die Familie eine Rundreise durch die Andenregion und fuhr durch Bolivien bis nach Chile.

© Südhessen Morgen, Freitag, 21.09.2018