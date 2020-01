TSG Bürstadt macht sich fit für die Zukunft

Bürstadt.Zahlreiche Aufgaben und Herausforderungen hat die TSG Bürstadt im Jahr 2019 gemeistert. Das berichtet Vorsitzender Gunther Gebhardt beim Neujahrsempfang im Spiegelsaal. Auch künftig werde sich der Verein in Sachen Sport, Ehrenamt und Energiesparen den Herausforderungen der Zukunft stellen.

„Unsere Photovoltaikanlage ging Anfang des Jahres 2019 in Betrieb, und während der Sommerferien hat eine Firma die LED-Beleuchtung in der großen Halle eingebaut“, berichtete Gebhardt. Die Beleuchtung der Turnräume in der kleinen Halle werden in Eigenregie mit LED-Panels oder Röhren nach und nach ausgestattet. „Dafür geht mein Dank an alle Helfer, besonders an Patrick Volk und Jan Gebhardt“, sagte der Vorsitzende.

Neue Heizung geplant

Alle Förderanträge zur Umrüstung sind inzwischen gestellt, Zuschüsse schon eingegangen. Jedoch musste die TSG auch ihre Vereinskasse belasten. Durch die Einsparung der Stromkosten würden die Lücken während der nächsten Jahre aber wieder aufgefüllt. Als nächster Schritt stehe die Erneuerung der Heizung an, ebenfalls mit Fördergeldern und Zuschüssen finanziert.

Gebhardt sprach auch den neuen Bildungs- und Sportcampus, dessen Möglichkeiten und sportliche Angebote an. Um die Existenz der TSG zu sichern, müsse auch sie ihr Angebot erweitern. Dafür gelte es, Trainer und Übungsleiter zu unterstützen und Ausbildungen zu fördern. Zudem seien Investitionen nötig. Ob einzelne Leistung teurer werden oder der allgemeine Mitgliedsbeitrag steigen müsse, werde die Zukunft zeigen.

Gebhardt lobte das Engagement der Jugend, die ein Zeltlager organisierte und beim Adventszauber einen Stand in Eigenregie betrieb. Als Höhepunkt im Vereinsjahr nannte er die Gymnastica im Juli mit über 1200 Gästen. Die Einnahmen aus solchen Hallenveranstaltungen kommen dem Verein zugute. Denn allein die Mitgliedsbeiträge könnten die Kosten für Halle, Trainingsbetrieb, Wettkämpfe und Verbandsgebühren nicht tragen. „Nachdem die Beiträge des Hessischen Turnerverbandes und die Wettkampfgebühren stetig ansteigen, muss ab 2020 ein solidarischer Sonderbeitrag erhoben werden, um nicht in finanzielle Schieflage zu geraten“, kündigte Gebhardt an.

Er zählte noch einige sportliche Erfolge der TSG-Mitglieder auf: So wurde Michelle Kolmer Hessenmeisterin im Geräteturnen, auf Gau- und Landesebene konnten etliche Erfolge bei den Mannschaftswettkämpfen erzielt werden. Auch außerhalb des turnerischen Bereiches sei der Übungsbetrieb gut besucht. Eltern-Kind-Turnen, Frauengymnastik, Bosseln, Gymnastik, Jungsenioren Ballspiele, Showgruppen, Aerobic, Zumba, Jazzdance, Tanz dich fit und vieles mehr zähle zum bewegten Angebot der TSG.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 21.01.2020