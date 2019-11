TSG landet auf Platz sechs

Bürstadt.Die Turnerinnen der TSG Bürstadt nahmen bei den Hessischen Mannschafts-Landesfinal-Wettkämpfen in der Kreissporthalle in Limburg teil und traten zusammen mit den elf besten Mannschaften aus ganz Hessen an. Geturnt wurden jahrgangsoffen die Pflichtübungen von der Pflichtübung (P) 6 bis zu P9 an Balken, Boden, Sprung und Barren. Mitgereist waren Eltern, Großeltern und die Trainer Martina Sänger und Ramona Eberle, die zugleich ihren Einsatz als Kampfrichterin hatte.

Am Balken waren alle Turnerinnen konzentriert, um die schwierigsten Übungen zu zeigen. Zwei Stürze, jeweils bei der Freirolle, und einige Wackler kosteten dabei jedoch wichtige Punkte. Die Mannschaft erhielt hier insgesamt 44,30 von 57 möglichen Punkten. Am Boden klappten nahezu alle Teile wie Flickflack-Salto rückwärts und Salto vorwärts. Mit drei P9-Übungen konnte eine Gesamtpunktzahl von 46,20 Punkten hinzugerechnet werden. Am Sprungtisch zeigten sie Übungen von P7 bis zu P9 und erzielten zusammen 46,80 Punkte. Trotz einiger Unsicherheiten am Barren erturnte die Mannschaft 47,40 Punkte am Barren. Mit einer Gesamtpunktzahl von 184,70 Punkten kamen sie bei der Siegerehrung auf den sechsten Platz. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 13.11.2019