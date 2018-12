TSG-Nachwuchs wirbelt durch die Halle

Bürstadt.Alle zwei Jahre findet das große TSG-Schauturnen in Bürstadt statt. „Alle Gruppen haben sich wieder große Mühe gegeben, um ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine zu stellen“, erklärte Vorsitzender Gunther Gebhardt bei der Begrüßung. Federführend bei der Zusammenstellung des Programms war Oberturnwartin Martina Sänger. So konnten sich die Besucher auf Tanz, Turnen, Trampolin, Geräteturnen und Musik freuen.

Die Wettkampfturnerinnen, die zwei bis drei Mal in der Woche trainieren, machten den Anfang. Die Mädchen sprangen auf dem Großtrampolin hoch hinaus und präsentierten ihre Wettkampfübungen an Balken, Boden und verschiedene Sprungübungen am Kasten.

Viele „Ohs“ und „Ahs“ gab es im Anschluss für die Trampolinspringer, die akrobatische Sprünge zeigten. Hierbei flogen sogar die roten Nikolausmützen vom Kopf. Die jüngeren Mädchen aus der Gruppe „Aufbaustufe und allgemeines Turnen“, die zwei Mal in der Woche trainieren, hatten ebenfalls ein kleines Programm einstudiert. Hierbei sahen die Besucher, wie die Kinder auf Kästen sprangen, über erhöhe Bänke wie auf dem Schwebebalken liefen und mit verschiedenen Sprungübungen sicher auf der Matte landeten. Auf turnerischer Ebene ging es mit den Mädchen aus dem Breitensport weiter. Sie zeigten Übungen an Balken, Sprung und Boden. Diese Gruppe sei im Sommer neu gegründet worden. Jedoch kann die Trainerin aus schulischen Gründen die Mädchen nicht weiter betreuen. Daher sucht der Verein engagierte Sportfreunde, welche die Gruppe nach den Winterferien weiterführen. Interessenten können sich bei Oberturnwartin Martina Sänger melden.

Sprünge auf dem Airtrack

Auf der Bühne wurde nun ein Airtrack ausgelegt, ein Turngerät, das mit Luft gefüllt ist und dadurch besonders schwierige Sprünge möglich macht. Diese Art von Sprüngen zeigten die Kürwettkampfturnerinnen und Mitglieder der Aufbaustufe und kombinierten ihre Präsentation mit Tanzeinlagen. Ganz soweit waren die Kleinsten aus dem Turnverein noch nicht, die dann folgten. Doch an der Hand von Eltern und Großeltern war doch vieles möglich.

Die TSG ließ es sich natürlich auch nicht nehmen, beim Schauturnen erfolgreiche Turnerinnen auf die Bühnen zu holen. „Dieses Jahr hatten wir an die 30 erfolgreichen Turnerinnen“, freute sich der Vorsitzende. Alle bekamen ein kleines Präsent. Ebenso ging ein großes Dankeschön an die Übungsleiter.

Wie Gunther Gebhardt sagte, seien diese Vorbilder für die jüngeren Generationen. Sie zeigen, dass Turnen Spaß macht, trainieren mehrmals in der Woche und fahren mit zu Wettkämpfen. „Ohne euch wäre das umfangreiche Angebot unseres Turnvereins nicht möglich. Danke für euren ehrenamtlichen Einsatz“, lobte Gebhardt.

Welche vielfältigen Gruppen bei der TSG trainiert werden, zeigte auch das weitere Programm des Schauturnens. So hatten sich die Kinder zwischen drei und fünf Jahren mit der Gruppe der fünf bis siebenjährigen Kinder zusammengetan und unter dem Motto „Dezemberträume“ etwas einstudiert. Weiterhin ging es mit den Wettkampfmädchen und den Jungen an den Geräten. Den Abschluss machte die Showgruppe von Erik Althapp, die einen Kurzauftritt einstudiert hatte.

Nach so viel Sport auf der Bühne hatten sich die Mitglieder den Besuch des Nikolauses wirklich verdient. Alle Turnkinder kamen auf der Bühne zusammen und stimmten gemeinsam „Lasst und froh und munter sein“ mit Gitarrenbegleitung von Tanja Jacubino an.

