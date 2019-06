TSG nutzt Landesturnfest für Generalprobe

Bürstadt.Die TSG Bürstadt war gleich mit zwei Auftritten auf der GGEW-Bühne beim Landesturnfest in Bensheim mit dabei. Zuerst trat die Mädchengruppe mit Bodenturnen und Tanz auf. Darauf folgte als kleine und gelungene Generalprobe der Auftritt der Showgruppe, die sich im Moment in der heißen Endphase der Vorbereitung für das Programm zur Gymnastica befindet. Die Gymnastica findet in der Zeit vom 17. bis 20 Juli in Bürstadt statt. Auf der großen Showbühne hatten alle Bergstäßer Vereine die Möglichkeit, sich zu präsentieren, was der TSG gut gelungen ist. red

© Südhessen Morgen, Montag, 24.06.2019