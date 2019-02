TSG organisiert Saisonauftakt für Nachwuchs-Turnerinnen

Bürstadt.Der Turngau Bergstraße lud zur „Frühjahrsrunde“ der Schülerinnen und Jugendturnerinnen in die TSG-Halle nach Bürstadt ein. 224 Teilnehmerinnen trafen sich zum sportlichen Mannschaftswettkampf in den Disziplinen Sprung, Reck, Balken und am Boden.

Tobias Müller, Fachwart für Geräteturnen männlich, war als Koordinator für den Kreisverband tätig. Das Wettkampfleiter-Team bestand aus Mathias Wiebe (TSV Auerbach) und Vanessa Ihrig (TV Lampertheim). Sie wurden unterstützt von zahlreichen Helfern, die als Kampfrichter an den drei Gerätebahnen ihren Dienst versahen. So freute sich Müller über die aktive Teilnahme von Kampfrichterwart Ramona Eberle (TSG Bürstadt) und ihre versierten Turner-Fachkräfte. „Wir sind sehr dankbar, dass die TSG uns seit vielen Jahren bei der Durchführung unterstützt“, betonte Müller.

Denn obwohl es im Turngau nicht an Turnerinnen mangelt, mussten im vergangenen Jahr viele Wettkämpfe mangels Fachwarte ausfallen. Doch diese Gefahr bestand in Bürstadt nicht. Denn der Verein, der alle drei Jahre die Großveranstaltung „Gymnastica“ mit mehr als 1000 Teilnehmern stemmt, warf auch bei der Frühjahrsrunde ihr ganzes Wissen bei der Organisation in die Waagschale.

Beim Einmarsch gab es viel Applaus für die Turnerinnen, von denen einige noch nicht einmal sieben Jahre alt waren. Die turnerische Leistungsschau verfolgten viele Zuschauer, darunter auch Familienangehörige der Sportlerinnen.

Elf Vereine machen mit

„Es haben sich 40 Mannschaften aus elf Vereinen angemeldet“, erklärte Mathias Wiebe, der sich im Wettkampfbüro auch um die Auswertung und Erstellung der Siegerlisten kümmerte. Denn nur die drei Besten einer Mannschaft, die ihre Geräte in der olympischen Reihenfolge absolvierten, kamen in die Mannschaftswertung. So musste nicht jedes Kind jedes Gerät turnen. Und es kamen auch Kinder zum Zuge, „die nur einmal die Woche trainieren“, wie Tobias Müller anmerkte. Am Ende wurden die Mannschaftssieger mit Urkunden belohnt. Jede Teilnehmerin erhielt als Erinnerung eine Medaille.

„Insgesamt haben wir sechs Wettkämpfe und das Bergsträßer Turnfest im Mädchenbereich geplant“, erzählte Müller. Zudem steht im Mädchenbereich am 31. März die Qualifikation zu den Hessischen Meisterschaften in Mörlenbach an. Die Jungs wollen sich am 16. März in Lorsch zum Landesvergleich qualifizieren.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 21.02.2019