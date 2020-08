TSG sieht gut aufgestellt – trotz Corona-Krise

Bürstadt.Es ist ein entspannter Gunther Gebhardt, der mit seinem Vorstand die TSG Bürstadt zur Jahreshauptversammlung begrüßt. Denn auch, wenn Corona am großen Sportverein der Stadt keineswegs vorbeigegangen ist, erklärt der Vorsitzende: „Wir sind gut aufgestellt.“

Eine Überzeugung, die Gebhardt mit schlagkräftigen Argumenten untermauert. Allerdings bezogen sich die vorgetragenen Erfolgserlebnisse allesamt noch auf das Kalenderjahr 2019: Zwischen Malle-Party uns Fasnachts-Events konnte die Turn- und Sportgemeinschaft deutliche Gewinne aus Vermietungen erzielen. Auch die Einnahmen durch die 2019 installierte Photovoltaik-Anlage spülten Geld in die Vereinskasse. Mittel, die man unter anderem für die Installation von LED-Leuchtsystemen in den Haupthallen investierte und mit denen der Verein auch die Einrichtung neuer Küchenräume vorantrieb. Selbst die in die Jahre gekommene Heizung befindet sich bereits in Reparatur. Und auch Oberturnwartin Martina Sänger war in ihrem Bericht des Lobes voll. Die erfolgreiche Neueinrichtung des Taekwondo-Kurses hob Sänger dabei ebenso hervor wie die erfreuliche Resonanz in den Gruppen Badminton, Turnen und Bosseln.

Ganz ohne Wehmut blieb die Tatsache natürlich nicht, dass im laufenden Jahr all die Wettkämpfe und Kampfrichterausbildungen, geplante internationale Gastspiele und Freizeitaktivitäten zu großen Teilen pandemiebedingt ausfallen mussten. „Wir hoffen sehr, dass wir bald zu einer Form von Normalität im Vereinsleben zurückkehren können, sind aber natürlich davon abhängig, wie sich die Infektionslage entwickelt“, stellte Sänger im Gespräch mit unserer Redaktion klar.

Teilnehmer eingeschüchtert

Gleiches gilt auch für die Gymnastica mit stets um die tausend Teilnehmern, für die sich der Verein bereits wieder in der Vorplanung befindet. Als bedeutender wirtschaftlicher, aber auch erheblicher Image-Faktor wolle man ungern auf das wichtige Aushängeschild des Turnsports verzichten – „wenn es die Volksgesundheit denn ermöglicht“, so Alfred Koch.

Koch engagiert sich seit Jahren für die Planung und Umsetzung des einmaligen Großereignisses des Turnsports in der Region. In der Aussprache nutzte Koch auch die Gelegenheit, mehrere Zwischenfälle im vergangenen Jahr anzusprechen. Bei gleich mehreren Auftritten hatten rund 30, teilweise offenbar nationalistisch geprägte Störer den Ablauf der Veranstaltung sabotiert und waren auf die Bühne gestürmt, hatten Teilnehmern aufgelauert und diese eingeschüchtert.

„Wir sind mit der Stadt, der Polizei und dem hessischen Innenministerium im Gespräch, so dass sich solche Vorgänge nicht wiederholen.“ Allerdings will Koch nicht ausschließen, dass künftig ein Sicherheitskonzept gebraucht werde, das der Gymnastica einiges von ihrer Leichtigkeit nehmen könnte. Um konkrete Maßnahmen zu beschließen, sei es noch zu früh. Er rief die Vereinsgremien auf, geeignete Konzepte zu erarbeiten.

Auch ein Areal, das die TSG gepachtet hat, wurde bei der Aussprache thematisiert. Laut Informationen des Vorsitzenden gebe es derzeit Pläne der Stadt Bürstadt, das betreffende Gelände mit Sozialwohnungen als Bauland zu verkaufen. Offenbar habe sich bei den aktuell aufgerufenen Preisen bislang jedoch kein Bauträger gefunden. Sollte das Landstück verkauft werden, würde das Pachtverhältnis mit der TSG aufgelöst, Kompensationsgelände solle in Aussicht gestellt werden.

