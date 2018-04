Anzeige

Bürstadt.In der Turnhalle des TV Gorxheim fanden die Gaueinzelmeisterschaften der Schüler, Jugendturner und Aktiven im Gerätturnen statt. Ausgeschrieben waren Rahmenwettkämpfe und Qualifikationswettkämpfe für die Teilnahme an den Hessischen Meisterschaften.

Der TV Bürstadt war mit elf Teilnehmern in verschiedenen Leistungsklassen am Start. Bei den ältesten Startern im Sechskampf der Leistungsklasse 1, Jahrgangsoffen, turnte Marco Richter fast fehlerfrei und erreichte mit 67,35 Punkten den ersten Platz. Sein Bruder Timo Richter erturnte sich ebenfalls den ersten Rang mit 59,30 Punkten im Sechskampf der Leistungsklasse 18-19 Jahre.

Bei den Pflichtwettkämpfen im Sechskampf P5-P7, 13 Jahre und jünger, führte Moritz Rau von Anfang an das Teilnehmerfeld an und siegte souverän mit 9,5 Zählern Vorsprung und 91,85 Gesamtpunkten. In der Altersklasse elf Jahre und jünger, P4-P6, turnte vom TV Bürstadt Ben Ohl. Hier gab es einen spannenden Zweikampf mit einem Turner der TSV Auerbach. Trotz zwei Stürzen am Pauschenpferd und Reck konnte Ben den Wettkampf für sich entscheiden und wurde ebenfalls Gaumeister mit 84,70 Punkten. Bei den jüngsten im Sechskampf P4, neun Jahre und jünger, waren gleich drei Bürstädter am Start. Bis zum fünften Gerät führte Daniel Weibert den Wettkampf an. Am letzten Gerät, den Ringen, turnte Noah Buhr eine saubere Übung und holte sich mit 0,45 Punkten Vorsprung und 78,95 Punkten den Sieg vor Daniel mit 78,5 Punkten. Mit 76,7 Punkten verwies auch Magnus Frauenkron die Turner der TSV Auerbach auf die hinteren Plätze und erturnte sich noch den dritten Platz. Alle sieben TV-Turner qualifizierten sich für die Hessischen Einzelmeisterschaften am 26. und 27. Mai in Oberursel.