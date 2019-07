Turner aus aller Welt feiern Familientreffen

Bürstadt.Es ist ein bisschen wie nach Hause kommen: Gleich mit zwei Bussen reisen die portugiesischen Teilnehmer der Gymnastica vom Frankfurter Flughafen nach Bürstadt. An der TSG-Halle angekommen, stürzen sie sich mitten in den Trubel, die meisten nehmen schon seit Jahren am großen Turnfest teil.

Genau wie die beide englischen Trainerinnen Maria Lonergan und Lisa Eastwood, die die Portugiesen besonders herzlich begrüßen. Gemeinsam mit ihren Kollegen aus dem Südwesten Europas, Domingos Fradinho und Joao Ramos, denken sie lange darüber nach, wann eigentlich ihr erstes gemeinsames Jahr in Bürstadt war. Joao kam 1988 das erste Mal zur TSG, Domingos vermutet, dass er 1991 schon dabei war – aber so ganz genau weiß er es nicht mehr.

„It’s a family-festival“, also ein Familien-Festival, darüber sind sich alle vier einig. In der TSG-Halle herrscht dieselbe, leicht nostalgische Atmosphäre wie eh und je, auf der Bühne wird hart gearbeitet, im Saal ist die Stimmung tiefenentspannt. Und die Teilnehmer lieben das. „Eigentlich müsste hier vieles gemacht werden, um die Halle auf einen anderen Standard zu heben, aber dann ginge das Flair hier verloren“, findet Domingos.

Während die jungen Portugiesen erst einmal etwas zu trinken bekommen, proben die Belgier auf der Bühne schon mal ihre Nummer. Und die Sportler aus dem Süden schauen mit anerkennenden Blicken zu. Generell herrscht am Dienstag Ankunftsstimmung in der Halle. „16 Teams reisen alleine heute an“, stellt Sabine Faecke vom Leitungs-Team fest. Mit 37 Gruppen ist es erneut eine sehr große Gymnastica, genau wie 2013.

Zehn Nationen – drei Kontinente

Die Mannschaften kommen aus zehn Nationen und von drei Kontinenten. Da muss natürlich alles in die richtigen Bahnen gelenkt werden, und das tut die TSG unentwegt. „Wir treffen uns gleich nach einer Gymnastica, wenn alles noch frisch im Gedächtnis ist, und sehen, in welchem Bereich wir uns noch verbessern können“, erzählt Sabine Faecke.

Neu in diesem Jahr ist die Online-Anmeldung. Hier musste per Fragebogen angegeben werden, wie viele Team-Mitglieder anreisen, wer unter 16 ist, und wie viele Jungs und Mädchen kommen. „Es mussten Angeben zum jeweiligen Auftritt gemacht werden, wie viele Geräte mitgebracht werden und ob es Intoleranzen beim Essen gibt“, zählt Sabine Faecke auf. Schon am Vortag kamen Gruppen aus Südafrika, Groß-Britannien, Portugal und Schweden an, die in den umliegenden Schulen ihr Quartier bezogen haben. Die Belgier sind bereits seit Samstag da. „Finnland ist zum ersten Mal wieder bei uns vertreten. Die Gruppe kommt aber erst spät am Abend an, anders war es nicht zu machen. Wir freuen uns auf 15 finnische Mädchen“, erzählt die Organisatorin. Die Verständigung ist einfach: Alle Gäste sprechen Englisch.

Eine weitere Neuerung gibt es beim Essen. „2013, als es schon mal so viele Gruppen waren, hatten wir einen Stau an der Essensausgabe. Deshalb steht dieses Mal ein zusätzliches Zelt hinter der Halle. Mal sehen, wie das klappt“, ist Faecke gespannt.

Das Büro im Untergeschoss der Halle ist bereits seit Anfang Juli geöffnet. Dort melden sich die Trainer und Betreuer gleich nach der Ankunft. Sie erhalten dort Unterlagen mit den wichtigen Informationen, und dort gibt es auch Ausflugtipps. Nach den täglichen Proben werden die Briten ihre freie Zeit aber lieber im Schwimmbad verbringen. „Ich war schon oft hier und habe alles gesehen, was man gesehen haben muss“, verrät Trainerin Maria Lonergan – sie will mit ihrem Team lieber zwischendurch entspannen.

