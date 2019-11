Turner sichern sich Trophäen

Kaveena Swathy © TSG Bürstadt

Bürstadt.Freudestrahlend hält die zehnjährige Turnerin Marie Czogalla der TSG Bürstadt (TSG) ihren gerade gewonnenen Pokal in den Händen, der ihr für ihre gute Leistung im Dreikampf beim Odenwaldpokalturnen überreicht wurde. Damit hatte sie nicht gerechnet, hatte sie doch einen oder sogar zwei Unsicherheiten bei der Übung an der Bank. Mit knappem Vorsprung von 0,35 Punkten stand sie letztendlich oben auf dem Treppchen. Den zweiten Pokal erhielt die neunjährige Kaveena Swathy in Abwesenheit, denn direkt nach dem Wettkampf musste sie aufgrund eines anderen Termins die Halle verlassen.

Keveena zeigte am Sprung die beste Übung in der P2. So wurde der Pokal von den Übungsleiterinnen Johanna Tausch und Hannah Eberle direkt in der nächsten Turnstunde an die Gewinnerin übergeben. Leni Rudi turnte ebenfalls im Dreikampf und überraschte mit einem dritten Platz in der P3. Genauso freute sich Lia Ofenloch über ihren dritten Platz. Auch die mitgereisten Jungs, gut betreut von Eugenia Öztürk und Jutta Bechtloff, strengten sich sehr an, ihre Übungen fehlerfrei den Kampfrichtern zu präsentieren. So platzierten sich Benjamin Bürküp in der P1, Jg. 2011 und jünger, auf den dritten Platz. Cem Öztürk verpasste den ersten Platz um 0,05 Punkte in der P1, Jg. 2012 u. j., dicht gefolgt von Fabian Kaul auf Platz vier und Lukas Schönberger auf Platz 13. Lukas hatte nur 1,0 Punkte weniger als der Erstplatzierte. 16. wurde Phil Herrmann bei seinem ersten Wettkampf. Auch Jonas Warnecke turnte seinen ersten Wettkampf. Er freute sich über den dritten Platz in der P2, Jg. 2009 u. j. Lia Ofenloch und Leni Rudi standen ebenfalls auf dem dritten Treppchenplatz in ihren Wettkämpfen. Außerdem turnten im Dreikampf P1, Jg. 2013 u. j.: 6. Platz für Milana Schmidt, 9. Platz für Ima Hendrich. P1, Jg. 2012 u. j.: 6. Platz Marie Planert, 8. Platz Angelina Palmtag, 17. Platz Fabienne Warnecke. P2, Jg. 2010 u. j.: 5. Platz Tamina Höhn, 10. Platz Milena Falter, 11. Platz Tessa Gimbel, 16. Platz Sophie Hartmann, 17. Platz Olimpia Labiri. P3, Jg. 2007 u. j.: 16. Platz Eleonor Del Rocio Blanquicel Taborda, 18. Platz Keona Höhn. Im Vierkampf gab es an diesem Tag keine Pokale und keine Treppchenplätze, dennoch waren die Turnerinnen stolz auf ihre Leistungen. Platzierungen: 11. Platz Leja Kohlmann, P5, Jg. 2006 u. j., 10. Platz Ava Charles, 13. Platz Anna Becker, P4, Jg. 2008 u. j., 16. Platz Hanna Ohl, 23. Platz Lia Lorenz, P2, Jg. 2010 u. j. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.11.2019