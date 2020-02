Turnerinnen auf Erfolgskurs

Bürstadt.Bei frühlingshaften Temperaturen trafen sich 33 Mannschaften des Turngaus Bergstraße zum ersten Turnwettkampf der Saison in der August-Held-Halle in Bürstadt. Der TV Bürstadt war mit drei Mannschaften in unterschiedlichen Altersklassen vertreten.

Leonie Brechenser, Lina Drexler, Lina Sanchez Rivero und Holly Werle bildeten die jüngste Mannschaft im Wettkampf P1-P2, Jahrgang 2013 und jünger. Mit sehr starken Leistungen am Boden und am Sprung konnten sie sich mit über vier Punkten Vorsprung den verdienten Mannschaftstitel sichern. Leonie Brechenser und Holly Werle teilten sich den ersten Platz in der Einzelwertung. Im Wettkampf P2, 2011 und jünger, ging die zweite Mannschaft des TV Bürstadt mit den Turnerinnen Frida Engert, Aulona Ferati, Maria Herpel und Luisa Marleen Keinz an den Start. Sie zeigten sehr gute Übungen am Reck, Balken sowie Boden und mussten sich nur knapp am Sprung gegenüber dem TV Fürth geschlagen geben. Am Ende konnten sich die Bürstädter über den Vizetitel freuen.

Mit acht Mannschaften war der Wettkampf P4-P6, Jahrgang 2008 und jünger, der teilnehmerstärkste Wettbewerb des Tages. Payton Brenner, Veronica Carlino, Nuri Colditz, Vanessa Sanchez Rivero und Chiara Wilke glückte gleich am ersten Gerät, dem Schwebebalken, ein sehr starker Auftakt in den Wettkampf. Am Boden überzeugten die Bürstädter Turnerinnen ebenfalls mit sehr guten Leistungen, blieben aber in der Wertung knapp hinter dem SV Mörlenbach zurück. Das nächste Gerät, der Sprung, konnten sie wieder knapp für sich entscheiden und am letzten Gerät, dem Stufenbarren, mussten sie sich nur der SG Wald-Michelbach geschlagen geben. Am Ende konnten sich die fünf Turnerinnen des TV Bürstadt mit nur 0,25 Punkten Vorsprung über den Mannschaftsmeistertitel freuen. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 20.02.2020