Turnerinnen liefern saubere Übungen ab

Bürstadt.Als Abschluss der Wettkampfsaison 2018 fand das Odenwald-Pokalturnen in der Heinrich-Böll-Schule in Fürth statt. Im zweiten Durchgang turnten die Mädchen einen Vierkampf an den Geräten Sprung, Stufenbarren/Reck, Schwebebalken und Boden.

Für die TSG Bürstadt gingen in diesem Durchgang 13 Turnerinnen in fünf verschiedenen Wettkämpfen an den Start.

Im Wettkampf P2 Jahrgang 2011 und jünger starteten mit Luna Di Giovanni (7. Platz), Nia Brammer (9.), Fidan-Luise Ötztürk (21.) und Luisa-Marie Denschlag (25.) die jüngsten TSG Turnerinnen. Die Mädchen konnten vor allem am Reck mit sauberen Übungen überzeugen. Zudem zeigte Luna Di Giovanni die zweitbeste Bodenübung des Wettkampfs.

Im Wettkampf P3 Jahrgang 2009 und jünger war an diesem Tag das größte Starterfeld geboten, wodurch die Abstände zwischen den einzelnen Platzierungen nur sehr gering waren. Auch in diesem Wettkampf zeigten Keti Seifarth (26.), Anna Becker (31.), Tara Lesch (36.) und Lilli Zoe Barmann (48.) besonders gute Leistungen am Reck. Eine P-Stufe höher, im Wettkampf P4 Jahrgang 2007 und jünger, zeigten Leja Kohlmann (15.), Sofie Schröder (16.) und Elisa Frank (21.) an allen Geräten sauber geturnte Übungen.

Elisa Geier erturnte sich im Wettkampf P6 Jahrgang 2003 und jünger einen guten sechsten Platz mit der zweitbesten Stufenbarrenübung des Wettkampfs. Hier lagen die ersten sechs Platzierungen nur einen Punkt auseinander.

Michelle Kolmer startete im höchsten Wettkampf des Tages. Im Wettkampf P6-8 jahrgangsoffen erturnte sie sich mit der besten Balken- und der zweitbesten Stufenbarrenübung des Wettkampfs den dritten Platz. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.11.2018